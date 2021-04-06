VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nda Sultanlar Ligi play-off finaline yükselmenin sevinci yaşanıyor

Başantrenör Giovanni Guidetti, "Bu galibiyet ile birlikte tur üçüncü maça uzamadığı için bir gün kazandık. Bu çok önemli çünkü uzun ve zorlu bir final bekliyorum." dedi.

Misli.com Sultanlar Ligi play-off yarı final ikinci maçında Türk Hava Yolları'nı 3-0 mağlup ederek seride durumu 2-0 yapan ve finale yükselen ilk takım olan VakıfBank'ta başantrenör Giovanni Guidetti, takımının oyunundan memnun olduğunu söyledi.

Finale çıkmanın sevincini yaşadıklarını belirten Guidetti, "İlk maçtaki gibi harika bir takım oyunu oynadık. Her zamanki gibi bazı kısımlarda daha iyi olabilirdik. Bu sonuçtan memnunum çünkü Türk Hava Yolları'nın çok iyi oyuncuları var ve ligde dördüncü olmayı hak ettiler. İyi oynuyorlar, şimdiye kadar iyi bir sezon ortaya koydular. Kesinlikle bizim için kolay bir rakip değildi. Bu galibiyet ile birlikte tur üçüncü maça uzamadığı için bir gün kazandık. Bu çok önemli çünkü uzun ve zorlu bir final bekliyorum. Eczacıbaşı veya Fenerbahçe fark etmez, uzun ve zorlu bir final olacak." ifadelerini kullandı.

Cansu Özbay: "Kazandığımız için çok mutluyum"

Sarı-siyahlı takımın pasörü Cansu Özbay maçı kazanmanın önemli olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Bu maçı kazanmak, hem seriyi eşitlememek hem de tekrardan finale kalabilmek için çok önemliydi. Kazandığımız için çok mutluyum. Çok güzel bir takım oyunu sergilediğimizi düşünüyorum, çok güzel oynadık. Eczacıbaşı-Fenerbahçe serisi 1-1 oldu. 3. maçı bekleyeceğiz. Kim gelirse gelsin iki takım da çok iyi olduğu için hiç fark etmez. Rakibimizi bekliyoruz."