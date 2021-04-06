  • BIST 1.424
  • Altın 455,248
  • Dolar 8,1478
  • Euro 9,6270
  • Ankara 18 °C
  • İstanbul 18 °C
  • İzmir 22 °C
  • Konya 17 °C
»

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nda Sultanlar Ligi play-off finaline yükselmenin sevinci yaşanıyor

Başantrenör Giovanni Guidetti, "Bu galibiyet ile birlikte tur üçüncü maça uzamadığı için bir gün kazandık. Bu çok önemli çünkü uzun ve zorlu bir final bekliyorum." dedi.
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nda Sultanlar Ligi play-off finaline yükselmenin sevinci yaşanıyor

Misli.com Sultanlar Ligi play-off yarı final ikinci maçında Türk Hava Yolları'nı 3-0 mağlup ederek seride durumu 2-0 yapan ve finale yükselen ilk takım olan VakıfBank'ta başantrenör Giovanni Guidetti, takımının oyunundan memnun olduğunu söyledi.

Finale çıkmanın sevincini yaşadıklarını belirten Guidetti, "İlk maçtaki gibi harika bir takım oyunu oynadık. Her zamanki gibi bazı kısımlarda daha iyi olabilirdik. Bu sonuçtan memnunum çünkü Türk Hava Yolları'nın çok iyi oyuncuları var ve ligde dördüncü olmayı hak ettiler. İyi oynuyorlar, şimdiye kadar iyi bir sezon ortaya koydular. Kesinlikle bizim için kolay bir rakip değildi. Bu galibiyet ile birlikte tur üçüncü maça uzamadığı için bir gün kazandık. Bu çok önemli çünkü uzun ve zorlu bir final bekliyorum. Eczacıbaşı veya Fenerbahçe fark etmez, uzun ve zorlu bir final olacak." ifadelerini kullandı.

Cansu Özbay: "Kazandığımız için çok mutluyum"
Sarı-siyahlı takımın pasörü Cansu Özbay maçı kazanmanın önemli olduğunu aktararak, şunları kaydetti:
"Bu maçı kazanmak, hem seriyi eşitlememek hem de tekrardan finale kalabilmek için çok önemliydi. Kazandığımız için çok mutluyum. Çok güzel bir takım oyunu sergilediğimizi düşünüyorum, çok güzel oynadık. Eczacıbaşı-Fenerbahçe serisi 1-1 oldu. 3. maçı bekleyeceğiz. Kim gelirse gelsin iki takım da çok iyi olduğu için hiç fark etmez. Rakibimizi bekliyoruz."

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Başkentin Süper Lig'deki futbol kulüpleri Anadolu Ajansının kuruluşunun 101. yılını kutladı06 Nisan 2021 Salı 15:06
  • Beşiktaşlı futbolcu Vida 100'üncü lig maçına çıkacak06 Nisan 2021 Salı 15:05
  • Fenerbahçe Opet ile Eczacıbaşı VitrA yarın finale çıkmak için karşılaşacak06 Nisan 2021 Salı 11:34
  • NBA'de Brooklyn Nets, Kyrie Irving'in 40 sayısının yardımıyla kazandı06 Nisan 2021 Salı 11:34
  • Ali Koç'un koronavirüs testi pozitif çıktı06 Nisan 2021 Salı 10:13
  • Kuzey Kore, Tokyo Olimpiyatları'ndan çekildi06 Nisan 2021 Salı 09:23
  • Milli halterci Furkan Özbek Avrupa şampiyonu oldu05 Nisan 2021 Pazartesi 23:10
  • Fenerbahçe tek golle 3 puanı aldı05 Nisan 2021 Pazartesi 22:07
  • FINA Başkanı Al-Musallam'dan Türkiye Yüzme Federasyonuna ziyaret05 Nisan 2021 Pazartesi 15:34
  • Medipol Başakşehir'de Gaziantep maçı hazırlıkları başladı05 Nisan 2021 Pazartesi 15:34
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti