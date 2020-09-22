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VakıfBank'ta 6 sporcu ve 2 teknik ekip üyesinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

VakıfBank Kulübü, A takımda 6 sporcu ve 2 teknik ekip üyesinin yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
VakıfBank'ta 6 sporcu ve 2 teknik ekip üyesinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

VakıfBank Kulübünden yapılan açıklamada, voleybol takımının sporcu, teknik ekip ve idari çalışanları için dün gerçekleştirilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinde, 6 sporcu ile 2 teknik ekip üyesinin sonucunun pozitif olduğu bildirildi.

Testi pozitif çıkanlar için gerekli izolasyon tedbirlerinin alındığı ve tedavi sürecine başlandığı kaydedildi.

Daha önce de bir oyuncusunun testi pozitif çıkan VakıfBank'ta vaka sayısı 9'a yükseldi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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