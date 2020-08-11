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VakıfBank'tan 4,2 milyar TL konsolide net kar

VakıfBank, bu yılın ilk yarısında 4,2 milyar TL konsolide net kar elde etti.
VakıfBank'tan 4,2 milyar TL konsolide net kar

VakıfBank tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada banka bu yılın ilk yarısında 4 milyar 192 milyon 264 bin TL konsolide net kar elde etti. 

VakıfBank, geçen yılın aynı döneminde 1 milyar 266 milyon 185 bin TL konsolide net kar açıklamıştı.

Geçen yılın ikinci çeyreğinde 485 milyon 730 bin TL konsolide net kar açıklayan banka, bu yılın aynı döneminde 2 milyar 425 milyon 909 bin TL konsolide net kar açıklamasında bulunmuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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