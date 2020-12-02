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VakıfBank'tan 750 milyon dolarlık 'Sürdürülebilir Eurobond İhracı'

VakıfBank Genel Müdürü Üstünsalih, "Ülkemizin mevduat bankaları tarafından gerçekleştirilen ilk 'Sürdürülebilir Eurobond' ihracını başarıyla tamamladık." dedi.
VakıfBank'tan 750 milyon dolarlık 'Sürdürülebilir Eurobond İhracı'

VakıfBank, mevduat bankaları tarafından ihraç edilen ilk "Sürdürülebilir Eurobond" işlemini başarıyla tamamladı.

VakıfBank'tan yapılan açıklamaya göre, birçok kıtadan uluslararası yatırımcının yoğun ilgi gösterdiği ve işlem büyüklüğünün 3 katından fazla talebin toplandığı 5 yıl vadeli 750 milyon dolar tutarındaki ihracın getirisi yüzde 6,625, kupon oranı ise yüzde 6,5 olarak gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, başarıyla tamamlanan ihraç işleminden duyduğu memnuniyeti aktararak, şunları kaydetti:

"Ülkemizin mevduat bankaları tarafından gerçekleştirilen ilk 'Sürdürülebilir Eurobond' ihracını başarıyla tamamladık. İşleme ilişkin gerçekleştirdiğimiz yatırımcı görüşmeleri sonrasında 200'e yakın kurumsal yatırımcıdan işlem büyüklüğünün 3 katından fazla talep geldi. Söz konusu işleme Orta Doğu'dan Asya'ya, İngiltere'den Amerika'ya dünyanın her bölgesinden güçlü talep topladık. Bu vesileyle özellikle Kıta Avrupası merkezli çevresel-sosyal yaklaşım odaklı fonlardan da ülkemize yeni kaynak girişi sağlayarak sadece sürdürülebilir eurobondlara yatırım yapan yatırımcılara ulaşmış olduk."

Ocak ayında gerçekleştirilen ve Banka tarihinin tek seferdeki en büyük Eurobond ihracı olan 750 milyon dolar tutarındaki işlemi hatırlatan Üstünsalih, "Mevduat bankaları tarafından gerçekleştirilen ilk Sürdürülebilir Eurobond işlemi olan bu yeni ihraçla birlikte tüm dünyada oldukça zorlu şartların oluştuğu 2020 yılının ikinci başarılı işlemini de tamamlamış olduk. Böylece uluslararası sermaye piyasalarındaki öncü konumumuza yeni bir halka daha ekledik. Söz konusu işlemin başarısı, uluslararası yatırımcılar nezdinde ülkemize ve Bankamıza duyulan güveni ve VakıfBank markasının güçlü algısı ile öncü konumunu bir kez daha göstermiştir." ifadelerini kullandı. 

"Elde edilen kaynakla çevre dostu ve sosyal temalı krediler finanse edilecek"
Tüm faaliyetleri sürdürülebilir bankacılık anlayışı çerçevesinde gerçekleştirdiklerini belirten Üstünsalih, "Sürdürülebilir bankacılık çalışmalarımız kapsamında 2019 yılı için hesaplanmış tüm sera gazı emisyonlarından fazlasını dengeleyerek ülkemizin 'ilk Karbon Negatif bankası' olmuştuk. Yine sürdürülebilir bankacılık anlayışımızın bir parçası ve 'Sürdürülebilir Eurobond' kavramının bir gereği olarak bu yeni ihraçtan elde edilecek kaynaklar da yenilenebilir enerji kredileri başta olmak üzere çevre dostu projelerin finansmanında kullanılacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Üstünsalih, çevre dostu kredilere ek olarak, sosyal temalı kredileri de finanse edeceklerini, bu kredilerin başında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenen mikro işletmelerin işletme ihtiyaç finansmanı ve istihdamı artırmaya yönelik kredilerin finansmanının geldiğini bildirdi.

Üstünsalih, "Uluslararası piyasalarda öncü ve aktif bir banka olarak bu alanda da önemli adımlar attık ve bundan sonraki süreçte de sürdürülebilir finansmana erişim için çalışmalarımıza devam ederek yurt dışından ülkemize yeni kaynak temin etmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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