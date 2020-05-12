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Vakıflar Birliği platformu adına açıklama yapan Ali Çetin: Ecdadımızın emanetini yaşatmaya çalışıyoruz

Kırşehirliler Vakfı Genel Sekreteri Ali Çetin, Vakıflar Birliği Platformu adına her yıl 8-14 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Vakıf Haftası dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımladı.
Vakıflar Birliği platformu adına açıklama yapan Ali Çetin: Ecdadımızın emanetini yaşatmaya çalışıyoruz

Kırşehirliler Vakfı Genel Sekreteri Ali Çetin, Vakıflar Birliği Platformu adına her yıl 8-14 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Vakıf Haftası dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımladı. Çetin mesajında, “Ecdadımızın emaneti olan vakıf medeniyetimizi yaşatmak ve yeni nesillere taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi. 

VAKIFLAŞMANIN ÖNEMİNİ ANLATTI

Vakıflar Birliği Platformu adına yazılı açıklama yapan Kırşehirliler Vakfı Genel Sekreteri Ali Çetin “Vakıf”laşmanın öneminden bahsederek “Birlik, beraberlik ve dayanışma duygusunu geliştirmek adına Selçuklu ve Osmanlı'dan bize Miras kalan "Vakıf"laşma ilmi tüm dünyanın içinde bulunduğu bu zor zamanlarda da Türk ulusunun farkını ortaya koydu. Pandemi dönemini milletçe en az zararla atlattığımız gibi, tüm dünya ülkelerinde üzülerek gördüğümüz yaşlıları terk etme, yoksul bölgeleri görmezlikten gelme, ihtiyacı olanları yok sayma ve bunların beraberinde getirdiği psikolojik sorunlar ülkemizde görülmedi. Tüm bunları tarihimizden gelen yardımlaşma ve dayanışma kültürüne borçluyuz bize bu kültürü öğreten ise "Vakıflaşmadır" dedi.

VAKIF KÜLTÜRÜNÜ YENİ NESİLLERE AŞILAMALIYIZ

Vakıf kurmanın ve üyesi olmanın yalnızca kağıt üzerinde olmadığının altını çizen Çetin “Bu tecrübeler bize gösteriyor ki: Vakıf kültürünü çok daha ciddi bir şekilde yeni nesillere taşımalıyız. Ülkemizin pandemi döneminde tüm dünyada örnek gösterilmesi bir kez daha bu gerçeği bize hatırlattı. Vakıf kurmanın, Vakıf üyesi olmanın yalnızca kağıt üzerinde bir unvan olmadığını ulvi ve ciddiyetle ele alınması gereken bir ödev olduğunu ve bizlerin sorumluluğunun ne denli büyük olduğunu bu dönemde bir kez daha hatırlamış olmanın haklı gururu ile 8 -14 Mayıs Vakıflar Haftasını kutluyorum. Önümüzdeki yıllarda Vakıflar haftasının çok daha geniş kitlelere Vakıf mantığını doğru bir şekilde aktararak, etkinlikler düzenleyerek, farkındalık yaratacağımızı umuyorum. Bu vesileyle bize bu mirası bizlere bırakan ecdadımızı dua, saygı ve minnetle anıyorum” ifadelerini kullandı.

 

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