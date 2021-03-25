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Vakıflar Genel Müdürlüğü işçi alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğü, işçi alımı yapacak. İşçi alım ilanı yayımlandı, işte detaylar:
Vakıflar Genel Müdürlüğü işçi alacak

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğü, işçi alımı yapacak.

Alım yapılacak işçi Genel Müdürlük merkez teşkilatında görev yapacak.

İlanda “Türkiye İş Kurumu aracılığıyla sürekli işçi statüsünde 1 adet eski hükümlü veya terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan işçi alımı yapılacaktır” denildi. 

İlan detayları için TIKLAYIN

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