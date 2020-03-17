  • BIST 83.362
  • Altın 308,109
  • Dolar 6,4541
  • Euro 7,1665
  • Ankara 0 °C
  • İstanbul 6 °C
  • İzmir 9 °C
  • Konya -3 °C
»

Valencia Kulübünün yüzde 35'inde koronavirüs tespit edildi

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) kulüplerinden Valencia'da, teknik ekip ve futbolcular arasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının yüzde 35'e yükseldiği belirtildi.
Valencia Kulübünün yüzde 35'inde koronavirüs tespit edildi

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) kulüplerinden Valencia'dan yapılan açıklamada, kulüp içinde devam eden testlerin ardından teknik ekip ve futbolcular arasında yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların oranının yüzde 35'e çıkmasına rağmen hiç birisinde hastalık semptomları görülmediği belirtildi.

Açıklamada, koronavirüs teşhisi konulan tüm oyuncular ve ekibin evlerinde karantinaya alındığı ve gereken sağlık desteğinin sağlandığı belirtildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 17 Şubat'ta İtalya temsilcisi Atalanta ile San Siro Stadı'nda oynadıkları maç sırasında virüse karşı önlem alınmadığını hatırlatan Valencia, "O maçın çok kısa bir süre sonrasında o bölge, virüsün yüksek riskli olduğu alanlar arasına girdi. Kulüp içindeki virüse yüksek yakalanma oranının, bu nedenle gerçekleştiğini düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.

Valencia, aralarında futbolcular Arjantinli Ezequiel Garay ve Fransız Eliaquim Mangala'nın da yer aldığı 5 kişide Kovid-19'a rastlandığını hafta sonu açıklamıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • TFF açıkladı "Ligler durduruldu"13 Mart 2020 Cuma 15:56
  • Süper Lig maçları şifresiz olsun13 Mart 2020 Cuma 13:56
  • Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi koronavirüs nedeniyle ertelendi13 Mart 2020 Cuma 13:48
  • Galatasaray'dan ligler ertelensin çağrısı13 Mart 2020 Cuma 12:11
  • Derbi seyircisiz mi oynanacak? Spor müsabakaları seyircisiz mi oynanacak?13 Mart 2020 Cuma 11:18
  • Medipol Başakşehir tur için bir adım öne geçti13 Mart 2020 Cuma 09:13
  • Altay Bayındır ameliyat oldu13 Mart 2020 Cuma 05:16
  • Derbi öncesi Ali Sami Yen'e 'koronavirüs' önlemi12 Mart 2020 Perşembe 15:52
  • FIBA tüm maçları erteledi12 Mart 2020 Perşembe 12:58
  • Koronavirüs Serie A'ya da sıçradı12 Mart 2020 Perşembe 09:17
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti