  • BIST 1.398
  • Altın 475,910
  • Dolar 8,3126
  • Euro 10,0080
  • Ankara 21 °C
  • İstanbul 22 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 23 °C
»

Valencia'yı deplasmanda yenen Barcelona şampiyonluk iddiasını sürdürdü

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 34. haftasında Barcelona deplasmanda Valencia'yı 3-2 mağlup etti.
Valencia'yı deplasmanda yenen Barcelona şampiyonluk iddiasını sürdürdü

İlk yarısı 0-0 sona eren karşılaşmada ev sahibi takım 50. dakikada Gabriel Paulista'nın golüyle 1-0 öne geçti.

Barcelona'da kaptan Lionel Messi 57. dakikada kullandığı penaltıyı kaçırsa da ardından gelişen atakta topu ağlara göndererek, skora eşitliği getirdi.

Ataklarını artıran Barcelona, Antoine Griezman (Dk. 63) ile öne geçtikten sonra Messi (Dk. 69) farkı ikiye çıkardı.

Valencia'nın 83. dakikada Carlos Soler ile bulduğu gol sonucu değiştirmezken, Katalan takımı zorlu deplasmandan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Barcelona puanını 74'e çıkararak, lider Atletico Madrid (76) ve 2'nci Real Madrid'in (74) ardından 3. sıradaki yerini korudu.

Valencia ise 36 puanla 14. sırada kaldı.

Diğer yandan La Liga'da gol krallığı yarışında ilk sırada bulunan Messi, toplam gol sayısını 28'e çıkardı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Beşiktaş, Türk Telekom Stadı'nda kupa töreni iddialarını yalanladı02 Mayıs 2021 Pazar 16:09
  • Fransız basınından Nice maçında gol atan Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'e övgü02 Mayıs 2021 Pazar 16:08
  • Naomi Osaka Madrid Açık'a erken veda etti02 Mayıs 2021 Pazar 16:07
  • Cedi Osman'ın 'double-double'ı Cavaliers'a yetmedi02 Mayıs 2021 Pazar 13:06
  • Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek02 Mayıs 2021 Pazar 11:08
  • Mustafa Denizli yönetiminde ilk maçını kazanan Altay, play-off'u garantiledi02 Mayıs 2021 Pazar 11:08
  • Medipol Başakşehir, Süper Lig'de yarın MKE Ankaragücü'nü konuk edecek02 Mayıs 2021 Pazar 11:07
  • Lille Teknik Direktörü Galtier: Burak Yılmaz sahanın ve haftanın lideri02 Mayıs 2021 Pazar 09:23
  • Lille, Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in golleriyle Nice'i 2-0 yendi02 Mayıs 2021 Pazar 09:22
  • Hakan Çalhanoğlu gol attı, Milan kazandı02 Mayıs 2021 Pazar 09:21
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti