  • BIST 1.145
  • Altın 474,617
  • Dolar 7,7463
  • Euro 9,0774
  • Ankara 15 °C
  • İstanbul 21 °C
  • İzmir 25 °C
  • Konya 17 °C
»

Valentin Rosier, Beşiktaş ile ilk antrenmanına çıktı

Beşiktaş'ın yeni transferi Valentin Rosier, siyah beyazlı ekiple ilk antrenmanına çıktı.
Valentin Rosier, Beşiktaş ile ilk antrenmanına çıktı

Beşiktaş, Süper Lig'in 4'üncü haftasında Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu akşam BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla tamamladı ve kampa girdi.

Basına kapalı idman, 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. 5’e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı uygulamalar yapıldı. Antrenman, tam sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Yeni transfer Valentin Rosier, siyah beyazlı takımla ilk antrenmanına çıktı.

Beşiktaş, Süper Lig’in 4'üncü haftasında yarın saat 16.00’da Vodafone Park'ta Gençlerbirliği ile karşılaşacak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gaziantep FK ve Trabzonspor puanları paylaştı02 Ekim 2020 Cuma 22:48
  • Fenerbahçe’de yeni transfer Cisse takımla birlikte çalıştı02 Ekim 2020 Cuma 20:57
  • Rıza Çalımbay: Hem kendimiz, hem ülkemiz için büyük savaş vereceğiz02 Ekim 2020 Cuma 17:41
  • Sivasspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu02 Ekim 2020 Cuma 15:01
  • Şampiyonlar Ligi'nde Başakşehir'in rakipleri belli oldu: Ölüm grubuna düştü02 Ekim 2020 Cuma 09:52
  • Milli sporcu Emre Seven'in Mersin'den KKTC'ye yüzüşü başladı02 Ekim 2020 Cuma 09:16
  • Galatasaray Teknik Direktörü Terim: Bazı arkadaşlarımız maalesef istediğimiz performansta değildi02 Ekim 2020 Cuma 09:15
  • Mersin’den Kıbrıs’a tarihi kulaç01 Ekim 2020 Perşembe 18:55
  • Çaykur Rizespor, Donsah ile imzaladı01 Ekim 2020 Perşembe 18:50
  • Papiss Cisse resmen Fenerbahçe'de01 Ekim 2020 Perşembe 16:49
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti