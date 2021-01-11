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Vali Çiçek: 8 bin yıl öncesine giden bir tarihin üzerinde yaşıyoruz

AFYONKARAHİSAR Valisi Gökmen Çiçek, kaya yerleşimleri, oyma kaya mezarları, peribacaları, şapel ve kilise gibi yerleşimlerin bulunduğu Frig Vadisi'nin önemli bir kısmının Afyonkarahisar sınırlarında bulunduğunu belirtti.
Vali Çiçek: 8 bin yıl öncesine giden bir tarihin üzerinde yaşıyoruz

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesindeki Ayazini köyünde süren 'Frigya Açık Hava Müzesi ve Karşılama Merkezi' ile 'Sokak Sağlıklaştırma' projelerine yönelik gezi düzenlendi. Vali Gökmen Çiçek öncülüğündeki programa Afyonkarahisar Milletvekili AK Parti'li İbrahim Yurdunuseven, Belediye Başkanı AK Parti'li Mehmet Zeybek, vali yardımcıları Dr. Mehmet Boztepe, Nurullah Kaya, Mehmet Keklik, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Öner, Afyonkarahisar Basın Yayın Derneği Başkanı Sezer Küçükkurt, daire müdürleri ve çok sayıda basın mensubu katıldı. Frig Vadisi'nin kalbi olarak nitelendirilen Ayazini köyünde, kaya yerleşimleri, oyma kaya mezarları, peribacaları, şapel, kilise ve Avdalaz Kalesi'nin bulunduğu bölgedeki çalışmaları inceleyen Vali Gökmen Çiçek, Vali Yardımcısı Dr. Mehmet Boztepe'den bilgiler aldı.

Vali Gökmen Çiçek, Afyonkarahisar'da termal, spor ve daha birçok turizmin yanında kültür turizmini canlandırmak istediklerini ifade ederek, "8 bin yıl öncesine giden bir tarihin üzerinde yaşıyoruz. Sadece Frig Vadisi'ndeki Frigler yaşadığı alanın 576 kilometresinin 400 kilometresi bizim sınırlarımız içinde. İşte o yüzden Frigya'nın kalbi diyoruz Ayazini'ye. Bugüne kadar hep tanıtmaya çalıştık ama tam istediğimiz noktaya gelmedi. Bundan önce yapılan adımlar bugün bizim şimdi attığımız adımların temelini oluşturdu. Şimdi hemen icraata geçtik. Sizlerin desteğiyle kısa bir süre önce gördük ki turistler tarafından çok ilgi çekiyor. Muhtarımdan yeni bilgi aldım, 250 yabancı plakalı araç geldiğini söyledi. Burayı basından görüp geliyorlar. Burayı sizler ve bizler iyi tanıtmamız gerekiyor" dedi.

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