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Vali Köşger, küçük Kaan'ın kök hücre bağışı kampanyasına destek verdi

İZMİR Valisi Yavuz Selim Köşger, sosyal medya üzerinden yapılan yardım çağrısı üzerine Kemalpaşa ilçesinde 2 yaşındaki Kaan Karaca için başlatılan kök hücre bağışı kampanyasına destek verdi.
Vali Köşger, küçük Kaan'ın kök hücre bağışı kampanyasına destek verdi

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde yaşayan Jeoloji mühendisi Ercan Karaca (35) ve Ziraat Mühendisi Alime Karaca (33) çiftinin çocukları Kaan Karaca’ya geçen yıl kasım ayında lösemi tanısı konularak Ege Üniversitesi'nde tedavi altına alındı. Doktorların Kaan’ın kurtulması için tek çarenin kök hücre nakli olduğunu söylemesi üzerine Karaca ailesi İzmir Valiliği’ne başvurarak Kızılay aracılığı ile kök hücre bağış kampanyası başlattı. Kampanyaya çok sayıda vatandaşın yanı sıra çeşitli kurumlarda görev yapan kamu personeli de kan bağışında bulunarak destek oldu. Başlatılan kampanyaya destek olmak amacıyla İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, kan bağışı noktasına ziyarette bulundu. Küçük Kaan’ın durumu hakkında bilgi veren Vali Köşger, şunları söyledi:

'HENÜZ EŞLEŞME SAĞLANAMADI'

"Kaan yavrumuza kök hücre bulunması çalışmasıyla ilgili olarak Kemalpaşa’da bu noktada bulunuyoruz. Yavrumuzun tedavisinde gerekli olan kök hücreyi biran önce bulmaya çalışıyoruz. Aile bir kampanya başlatmış. Bana da sosyal medyadan ulaştılar. Biz de konuyla ilgili arkadaşlarımıza yönlendirdik. İl Sağlık Müdürlüğümüz konuya el attı ve çocuğumuzun tedavisi ile ilgili her şey yapılmaya çalışılıyor. Hastanelerimizin bütün altyapısı yavrumuzun emrinde. Ancak bu hastalığın tedavisinde biliyorsunuz kök hücre nakli çok önemli. Bununla ilgili bağış kampanyası ülke çapında başlatılmış durumda. Kızılay’ın arşivinde bulunan kök hücrelerden henüz Kaan yavrumuzun ihtiyacına cevap verebilecek eşleşme sağlanamadı. Bu konuda vatandaşlarımızın duyarlılığının artmasını temenni ediyoruz. Bu durumdaki çocuklarımızın tedavi edilebilmesi için bu arşivin gelişmesi gerekiyor. İnşallah bu kampanya bir farkındalık oluşturur ve Kaan yavrumuz başta olmak üzere bütün ihtiyaç duyan yavrularımızı en kısa sürede tedavisini sağlarız" diye konuştu.

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