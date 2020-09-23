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Vali Şahin: Ankara'da vaka artış hızımız yavaşladı 

Ankara Valisi Vasip Şahin, Başkent'teki koronavirüs vakalarına ilişkin, "Son 1 haftadaki gelişmelere göre, Ankara'da vaka artış hızımız yavaşladı." dedi.
Vali Şahin: Ankara'da vaka artış hızımız yavaşladı 

Ankara Valisi Vasip Şahin, Kızılcahamam ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan denetime katıldı. Vali Şahin'e denetimlerde, Kızılcahamam Kaymakamı Can Aksoy ve Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar eşlik etti. Restoran, bakkal ve taksi durağını ziyaret eden Vali Şahin, vatandaşlara ve esnafa sosyal mesafe ile maske konusunda uyarılarda bulundu. 

'VAKA ARTIŞ HIZIMIZ YAVAŞLADI'

Daha sonra basın mensuplarına açıklamada bulunan Vali Şahin, her geçen gün maske, mesafe ve temizlik konusundaki duyarlılık ve kurallara riayetin arttığını belirterek, "Ben bu duyarlılık için Ankaralılara teşekkür ediyorum. Bu duyarlılığın sonuçlarını da alıyoruz. Son 1 haftadaki gelişmelere göre, Ankara'da vaka artış hızımız yavaşladı. Gösterdiğimiz duyarlılık, sahaya olumlu olarak yansıyor. Biraz daha fedakârlık yapacağız, biraz daha sabredeceğiz. Yaptığımız her şey kendimiz için. Bu arada sahada çok ciddi denetim ekiplerimiz var. Ankara genelinde 7 bin 500 kişilik denetim ekibimiz var. Toplu bulunulan bütün alanlarda denetim yapıyoruz. Yine filyasyon ekiplerimiz var, 570 ekip ve yaklaşık 2 bin kişi görev yapıyor. Bir iki haftadır bu izolasyona uymayanları yurtlara alıyoruz. Ankara'da bunun için tahsis ettiğimiz bir yurdumuz var. Orada sadece kural ihlal edenler değil şantiyede çalışıp da burada ikameti olmayan, temaslı ya da pozitif olan vatandaşlarımız da var. Bu yurtta şu anda 86 kişi oldu. Onların bütün ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Bu topyekun mücadeleyi inşallah kazanacağız" dedi.

'ÜZÜCÜ VE KINANMASI GEREKEN BİR HAREKET'

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Vali Şahin, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan sağlık çalışanlarına yönelik saldırı girişimiyle ilgili, "Üzücü bir konu, kınıyoruz. Sağlık çalışanlarımız, dünyaya örnek teşkil edecek bir fedakarlık içinde görev yapıyorlar. Bu kadar fedakârca çalışan personele ancak saygı duyulur, hürmet edilir. Hastanedeki bir ölüm nedeniyle olmaması gereken anlık ve üzücü bir tepkinin oluşturduğu durum. Ancak şunu özellikle belirtmek gerekir, oradaki durum fiziki bir saldırıya dönüşmedi ve dönüşmeden önlendi. Ama bunun bu şekli bile hem üzücü hem kınanması gereken bir hareket. Sorumlularıyla ilgili cumhuriyet savcılığımız koordinesinde derhal işlem başlatıldı, faillerle ilgili işlem devam ediyor" diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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