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Vali Şahin kurban vekaletini TDV’ye verdi

Vali Vasip Şahin, Türkiye Diyanet Vakfına vekâlet yoluyla kurban bağışında bulunarak, 2020 yılı kurban organizasyonu hakkında İl Müftüsü Dr. Yusuf Doğan’ dan bilgi aldı.
Vali Şahin kurban vekaletini TDV’ye verdi

 İl Müftüsü Dr. Yusuf Doğan’ dan ve Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti İkinci Başkanı İhsan Açık’tan Türkiye Diyanet Vakfı 2020 Yılı Vekâletle Kurban Organizasyonu hakkında bilgi alan Vali Şahin, Türkiye Diyanet Vakfı ve Diyanet İşleri Başkanlığı koordinesinde sürdürülen vekâletle kurban organizasyonuna destek olmak amacıyla kurban vekâletini Türkiye Diyanet Vakfına verdi.

TEŞEKKÜR ETTİLER

Vali Şahin’in kurban vekâletini Türkiye Diyanet Vakfı adına kabul eden Mütevelli Heyeti İkinci Başkanı İhsan Açık ve İl Müftüsü Dr. Yusuf Doğan, Vali Vasip Şahin’e teşekkür ederek bağış makbuzunu takdim etti.

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“EVİMİZİN NEŞESİ KUR’AN SESİ”

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın “Evimizin Neşesi Kur’an Sesi” sloganı ile online olarak düzenlediği Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma yarışmasına katılan öğrencilere hediyeleri ise İl Müftüsü Yusuf Doğan tarafından takdim edildi.

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57 ÖĞRENCİYE HEDİYE VERİLDİ

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı işbirliğinde internet üzerinden düzenlenen çocuklar arası Kur’an-ı Kerim’i güzel okuma yarışmasına Keçiören’den katılan 57 öğrenciye kitap hediyeleri ve Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın imzasıyla gönderilen Teşekkür Belgeleri Keçiören İlçe Müftüsü Mehmet Şahin tarafından öğrencilere takdim edildi. 

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BAŞARILAR DİLEDİLER

Yarışmaya katılan öğrencilere İlçe Müftüsü Şahin, “Salgın döneminde evlerimizden çıkamadığımız şu günleri böyle güzel çalışmalarla değerlendirdiğiniz için sizleri ve ailenizi tebrik edip başarılarınızın devamını diliyorum” dedi.

Emrah Özcan/İLKSAYFA


 


 

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