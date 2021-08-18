Vali ve Kaymakamlar Türk Otağı'nda toplandı

Ankara Valisi Vasip Şahin mutat kaymakamlar toplantısını Etimesgut Belediyesi Türk Tarih Müzesi ve Parkı'nda bulunan 120 metrekarelik Türkiye'nin en büyük Türk Otağı'nda gerçekleştirdi.

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel'in ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya, vali yardımcıları, Etimesgut Kaymakamı İzzettin Sevgili ve Ankara'nın 25 ilçe kaymakamı katıldı, toplantıda Ankara ve ilçelerin genel sorunları ve çözüm önerileri ele alındı.

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel toplantı sonrası Vali Şahin, vali yardımcıları ve ilçe kaymakamlarına müzeyi gezdirdi. Müze hakkında detaylı bilgi veren Demirel, müzenin 60 bin metre kare alan üzerine inşa edildiğini ve 6 bin metre kare kapalı müze alanı bulunduğunu söyledi.

KENDİ ATÖLYEMİZDE YAPTIK

Müzedeki her bir heykeli kurdukları heykel sanat atölyesinde yaptıklarını kaydeden Demirel, "Müzemizde şanlı tarihimizi resim, heykel, rölyef, panaroma ve kompozisyonlarla anlatıyoruz. Büyük Türk milletine, geleceğimizin teminatı çocuklarımıza, gençlerimize, 7'den 77'e tüm insanımıza en güzel, en anlamlı hediyemizdir. İstiyoruz ki insanımız, tarihini yalan yanlış, doğruluğu teyide muhtaç kaynaklardan değil; doğru kaynağından; gezerek, görerek, dinleyerek, hissederek öğrensin. Bu müzemiz tarihini öğrenmek, yaşamak, yaşatmak ve geleceğe aktarmak isteyen herkes için büyük bir fırsattır" dedi.

Müzenin 29 Ağustos Pazar günü hizmete açacaklarını kaydeden Demirel, Vali Şahin ve ilçe kaymakamlarını müzenin açılışına davet etti.

ANKARA'YA DEĞER KATACAK

Müzeyi çok başarılı bulduklarını belirten Vali Şahin, müzenin Ankara için büyük bir değer olacağının altını çizerek emeği geçenlere teşekkür etti. Demirel görüş, öneri ve tavsiyeleri için Vali Şahin'e teşekkür ederek günün anısına plaket verdi. Müzeyi dikkatle gezerek, heykel, rölyef ve panoramaları yakından inceleyen ilçe kaymakamları da müzenin Ankara'nın cazibesini artıracağını dikkat çekerek, herkesin müzeyi mutlaka ziyaret etmesi gerektiğini vurguladılar.

