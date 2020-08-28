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'Vali' yalanıyla 1 milyon lira vurgun yapan çete çökertildi

KONYA merkezli 3 ilde, kendilerini 'vali' olarak tanıtarak, yardımı bahanesiyle aralarında büyükşehir ve ilçe belediyelerinin de olduğu kurumlar ile hayırseverleri yaklaşık 1 milyon lira dolandırdığı iddia edilen 16 kişilik çete operasyonla yakalandı.
'Vali' yalanıyla 1 milyon lira vurgun yapan çete çökertildi

Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 4 ay önce kendisini 'Konya Valisi Vahdettin Özkan' olarak tanıtıp, tekerlekli sandalye yardımı bahanesiyle hayırseverleri dolandıran kişinin peşine düştü. Artan ihbarları da değerlendiren ekipler, teknik takip başlattı. Dolandırıcılık şebekesi olduğunu tespit eden ekipler, 16 kişilik çetenin başında 'Vali' kod adlı Halit A.'nın olduğunu belirledi. Ekipler, 2 gün önce İstanbul ve Kocaeli'de eş zamanlı operasyonlar düzenleyip, şebeke üyelerini gözaltına alarak, Konya'ya getirdi.

VALİLER KARARNAMELERİNİ TAKİP EDİYORLARMIŞ

Gözaltına alınan 16 çete üyesinin Konya Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri alındı. Şüphelilerin çıkan her 'Valiler Kararnamesi'ni takip ederek, illere yeni atanan valilerin isimlerini kullanıp, tekerlekli sandalye yardımı yalanıyla hayırseverleri aradıkları öğrenildi. Şüphelilerden S.B. ve K.A.'nın, inandırıcı olması için kendilerini 'valilik özel kalem müdürü' olarak tanıtıp, aradıkları kişileri 'Telefonu valiye bağlıyoruz' diyerek, Halit A. ile görüştürdükleri belirlendi.

Şebeke lideri Halit A.'nın, dolandırmak için aradığı iş insanının, Tapu ve Kadastro Müdürlüğü'nde olduğu ve işlerinin uzadığını söylemesi üzerine de tapu müdürünü arayıp, yine kendisini 'vali' olarak tanıtarak, "İşlemleri uzayan hayırseverimizin işlerini bir an önce tamamlayın" dedikten sonra güven kazanıp, dolandırıcılık yaptığı öğrenildi. Şüphelilerin, tekerlekli sandalye bağışı yalanıyla dolandırıcılık yaptığı kurumlar arasında, bazı büyükşehir ve ilçe belediyelerin de olduğu belirlendi. Şebeke üyelerinin bu yöntemle yaklaşık 1 milyon lira vurgun yaptığı belirtildi. 

'YİNE ÇIKSAM YİNE YAPARIM'

Öte yandan emniyetteki işlemleri sonrası Konya Şehir Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen 16 şüpheli, 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan adliyeye sevk edildi. Şebeke lideri olduğu öne sürülen 'Vali' kod adlı Halit A., adliyeye götürülürken, gazetecileri görünce ''Çekeceğinizi bilseydik tıraş olur, üstümüzü giyerdik" dedi. Halit A., gazetecilerin, 'Kendinizi 'vali' olarak tanıttığınız kişiler size inandı mı?' sorusuna da "Mecbur inanacaklar. Yine çıksam yine yaparım" karşılığını verdi. 

Kaynak: Haber Kaynağı
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