Vali Yavuz denetimlere katıldı, sürücülere pişmaniye hediye etti

KOCAELİ Valisi Seddar Yavuz, D-100 Karayolu Kocaeli- İstanbul sınırındaki polis uygulama noktasında denetimlere katıldı. Sürücüleri bayram trafiğinde dikkatli olmaları konusunda uyaran Vali Yavuz, İzmit pişmaniyesi hediye etti.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, D-100 Karayolu Kocaeli- İstanbul sınırında bulunan polis uygulama noktasında denetimlerde bulundu. Vali Yavuz’a denetimlerde Kocaeli İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu da eşlik etti. Uygulama noktasında görevli polislerle bir süre sohbet eden Vali Yavuz, daha sonra uygulamaya katılarak ekipler tarafından durdurulan araçların sürücüleriyle sohbet etti. Sürücüleri bayram trafiğinde dikkatli olmaları yönünde uyaran Kocaeli Valisi Yavuz, araçlardaki kişilere pişmaniye hediye etti.

'TRAFİK DENETİMLERİ DE ETKİN ŞEKİLDE YERİNE GETİRİLECEKTİR'

Vali Yavuz yaptığı açıklamada, ''Kurban Bayramı tatili yeni başlıyor. Bu vesile ile vatandaşlarımızın özellikle İstanbul’dan memleketlerine sağ ve salimen ulaşmaları, can ve mal emniyetlerinin sağlanması bakımından Kocaeli Valiliğimiz, İçişleri Bakanımızın emir ve talimatlarıyla trafik güvenliği kapsamında hazırlamış olduğumuz tedbirleri hayata geçiriyoruz. Bugün itibariyle, özellikle trafik güvenliğiyle ilgili bütün tedbirler kararlılıkla uygulanacak. Trafik denetimleri de etkin şekilde yerine getirilecektir. Tüm vatandaşlarımıza, tüm sürücülerimize özellikle yorgun yola çıkmamalarını, uykusuz asla olmamalarını, trafik kurallarına uymalarını, sürat yapmamalarını ve onları bekleyenlerin, sevdiklerinin olduğunu hatırlatmak istiyoruz. Bayram günleri sevinç ve buluşma günleridir. Böyle günlerin üzüntü ve keder günleri olmaması için tüm sürücülerimizin azami hassasiyet göstermesini bekliyoruz'' dedi.