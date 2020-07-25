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Vali Yerlikaya, Ayasofya'da 86 yıl aradan sonra kılınan ilk sabah namazına katıldı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 86 yıl aradan sonra ibadete açılan Ayasofya Camii'nde eda edilen ilk sabah namazına katıldı.
Vali Yerlikaya, Ayasofya'da 86 yıl aradan sonra kılınan ilk sabah namazına katıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile açılan Ayasofya Camii'nde ilk sabah namazı büyük bir kalabalıkla kılındı. Gece saatlerinden itibaren camiye gelen vatandaşlar camide yoğunluk oluşturdu. İbadete açılan Ayasofya Camii'ndeki ilk sabah namazına Vali Ali Yerlikaya ve İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş katıldı. Namazın ardından dualar edildi ve tekbirler getirildi.
 
KOMİSYON KURULDU
Ayasofya Camii'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla bir süre daha 24 saat boyunca ibadete açık kalacağı öğrenildi. Vali Yerlikaya'nın bir komisyon kurarak cami civarında 24 saat boyunca 1 Vali Yardımcısı, 1 Emniyet Müdürü yardımcısı, 1 Belediye Başkanı Yardımcısı ve 1 Müftü yardımcısı görevlendirdiği öğrenildi.
Kaynak: Haber Kaynağı
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