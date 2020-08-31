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Vali Yerlikaya düğünlerde alınan yeni koronavirüs tedbirlerinin yürürlüğe girdiğini açıkladı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında düğünlerde alınacak yeni önlemlerin yürürlüğe girdiğini açıkladı.
Vali Yerlikaya düğünlerde alınan yeni koronavirüs tedbirlerinin yürürlüğe girdiğini açıkladı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul'da düğün merasimlerinde alınan yeni önlemleri içeren İl Hıfzıssıhha Meclisinin 84 sayılı kararının yürürlüğe girdiğini açıkladı. 

Paylaşımında "Düğün, nikâh, sünnet, nişan, kına gecesi v.b. merasimlerle ilgili ilave tedbirler, mutluluğu yaşarken virüsü de mutlu etmemek, hastalığın yayılımını engellemek için alındı." diyen Yerlikaya, "İl Hıfzıssıhha Meclisimizin 84 sayılı kararı bugünden itibaren yürürlüğe girdi. Düğün, nikâh, sünnet düğünü, nişan, kına gecesi vb. merasimlerle ilgili ilave tedbirlerin alındığı karara göre; kapalı alanlarda nişan, kına gecesi ve sünnet düğünü yapılamayacak sadece açık alanlarda yapabilecektir. Düğün ve nikâh merasimleri kapalı ve açık alanlarda yapılabilecektir. Mekânın normal kapasitesinin üçte birini (1/3) aşmayacak kadar katılımcı kabul edilecektir. " ifadelerini kullandı.

VİRÜSLE MÜCADELEDE SADECE KENDİ HAYATIMIZDAN SORUMLU DEĞİLİZ

Vali Yerlikaya'nın açıklamasının devamında, "Düğün, nikâh, sünnet düğünü, nişan, kına gecesi vb. tüm merasimlerde; Oyun ve dans olmayacak. Kapalı su hariç, yiyecek ve içecek ikramı yapılmayacak. Gelin ve damadın birinci ve ikinci derece yakınları hariç, 65 yaş ve üzeri ile 15 yaş altı çocuklar bulunamayacaktır. Alınan tedbirler, vatandaşlarımızın sağlığını korumak için. Mutluluğunuz, sevdiklerinizin sağlığını tehdit eder hale gelmesin. COVİD-19 salgınıyla mücadelede başarı için empati, sabır ve anlayış çok önemli.  Gerekli hassasiyeti göstererek mutluluğunu sevdikleri ile birlikte yaşayacak tüm hemşerilerimi tebrik ediyorum. Mutluluğunuzun daim olabilmesi için korona virüs tedbirlerine riayet etmeniz çok önemli. Sevinç ve mutluluğunuzu paylaşmak üzere davet ettiğiniz kişilerin ve toplumun sağlığı için lütfen sorumlu davranalım.  Virüsle mücadelede sadece kendi hayatımızdan sorumlu değiliz. Tedbirlerle virüse yayılım şansı tanımayalım. Sosyal hayatımızı kontrollü yaşayalım. Sonunda yenilen virüs olacak." ifadeleri yer aldı.   

Kaynak: Haber Kaynağı
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