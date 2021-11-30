Vali Yerlikaya duyurdu: Motokurye hizmeti durduruldu

İstanbul Valiliği, lodos fırtınası nedeniyle bu akşam saat 23.00'ten yarın saat 18.00'e kadar, başta motokuryelik hizmeti yapan araçlar olmak üzere, motosiklet ve elektrikli scooterların trafiğe çıkmasına müsaade edilmeyeceğini duyurdu.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, İstanbul'da hayatı olumsuz yönde etkileyen lodos fırtınası nedeniyle motosiklet kazalarının önlenmesi, trafik seyir ve can güvenliğinin korunması açısından karar alındığı bildirildi.

Bu karar doğrultusunda bu akşam saat 23.00'ten yarın saat 18.00'e kadar başta motokuryelik hizmeti yapan araçlar olmak üzere, motosiklet ve elektrikli scooter araçlarının trafiğe çıkmalarına müsaade edilmeyeceği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bu karar; özellikle yaz kış demeden büyük bir özveriyle çalışarak, hayatımızı kolaylaştıran motokuryelerimizin can ve mal güvenliklerini korumak amacıyla alınmıştır. Bu araçları kullanan hemşehrilerimizin alınan karara hassasiyetle uymaları büyük önem arz etmektedir."



GETİR HİZMETLERE ARA VERMİŞTİ

Getir, başta İstanbul olmak üzere fırtına nedeniyle bazı kentlerde motosikletli teslimat servislerini durdurduğunu duyurmuştu.

Getir'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Fırtına nedeniyle yollar motokuryelerimiz için tehlikeli. Şu anda İstanbul'daki bütün motosikletli teslimat hizmetlerimizi durdurduk, sadece araçlarımızda sınırlı hizmet verebiliyoruz. Hava muhalefeti sebebiyle diğer illerde etkilenen bölgelerde de hizmetimize ara verdik. Motokuryelerimizin güvenliği için aldığımız bu önlem dolayısıyla siparişlerinizdeki yaşanabilecek gecikme ve iptaller için anlayışınızı rica ediyoruz.