  • BIST 1.806,33
  • Altın 734.26617
  • Dolar 12.8414
  • Euro 14.5598
  • Ankara 11 °C
  • İstanbul 14 °C
  • İzmir 18 °C
  • Konya 16 °C
»

Vali Yerlikaya duyurdu: Motokurye hizmeti durduruldu

İstanbul Valiliği, lodos fırtınası nedeniyle bu akşam saat 23.00'ten yarın saat 18.00'e kadar, başta motokuryelik hizmeti yapan araçlar olmak üzere, motosiklet ve elektrikli scooterların trafiğe çıkmasına müsaade edilmeyeceğini duyurdu.
Vali Yerlikaya duyurdu: Motokurye hizmeti durduruldu

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, İstanbul'da hayatı olumsuz yönde etkileyen lodos fırtınası nedeniyle motosiklet kazalarının önlenmesi, trafik seyir ve can güvenliğinin korunması açısından karar alındığı bildirildi.

Bu karar doğrultusunda bu akşam saat 23.00'ten yarın saat 18.00'e kadar başta motokuryelik hizmeti yapan araçlar olmak üzere, motosiklet ve elektrikli scooter araçlarının trafiğe çıkmalarına müsaade edilmeyeceği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bu karar; özellikle yaz kış demeden büyük bir özveriyle çalışarak, hayatımızı kolaylaştıran motokuryelerimizin can ve mal güvenliklerini korumak amacıyla alınmıştır. Bu araçları kullanan hemşehrilerimizin alınan karara hassasiyetle uymaları büyük önem arz etmektedir."


GETİR HİZMETLERE ARA VERMİŞTİ

Getir, başta İstanbul olmak üzere fırtına nedeniyle bazı kentlerde motosikletli teslimat servislerini durdurduğunu duyurmuştu.

Getir'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Fırtına nedeniyle yollar motokuryelerimiz için tehlikeli. Şu anda İstanbul'daki bütün motosikletli teslimat hizmetlerimizi durdurduk, sadece araçlarımızda sınırlı hizmet verebiliyoruz. Hava muhalefeti sebebiyle diğer illerde etkilenen bölgelerde de hizmetimize ara verdik. Motokuryelerimizin güvenliği için aldığımız bu önlem dolayısıyla siparişlerinizdeki yaşanabilecek gecikme ve iptaller için anlayışınızı rica ediyoruz.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kağıthane'de çatı anne ile oğlunun üzerine düştü30 Kasım 2021 Salı 10:13
  • 112 Acil Çağrı Merkezi'ne asılsız cinayet ihbarında bulunan kişi yakalandı30 Kasım 2021 Salı 10:13
  • Büyüme rakamları açıklandı30 Kasım 2021 Salı 10:02
  • Ankara'da köpeklerin saldırısına uğrayan 12 yaşındaki çocuk yoğun bakıma alındı30 Kasım 2021 Salı 09:58
  • Vali Yerlikaya duyurdu: Motokurye hizmeti durduruldu30 Kasım 2021 Salı 09:42
  • Bu pozdan 5 ay sonra PKK'ya katıldı30 Kasım 2021 Salı 09:41
  • İzmir'de arka arkaya korkutan depremler, Vali ve AFAD'dan açıklama30 Kasım 2021 Salı 09:40
  • İstanbul'da sağanak yağış yeniden başladı30 Kasım 2021 Salı 09:38
  • FETÖ'nün Jandarma yapılanmasına darbe: 78 gözaltı30 Kasım 2021 Salı 09:37
  • Maltepe'de karaya oturan Ro-Ro gemisi fırtınanın etkisiyle batmaya başladı30 Kasım 2021 Salı 09:36
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti