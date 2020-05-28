Vali Yerlikaya ibadete açılacak camileri duyurdu

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, koronavirüs nedeniyle bir süredir ibadete kapalı olan ve 29 Mayıs Cuma günü tekrar açılacak olan cami, mescit ve diğer açık alanları, sosyal medya hesaplarından yayınladığı bir video ile duyurdu.