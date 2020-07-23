  • BIST 119.403
  • Altın 414,023
  • Dolar 6,8421
  • Euro 7,9266
  • Ankara 24 °C
  • İstanbul 27 °C
  • İzmir 31 °C
  • Konya 22 °C
»

Vali Yerlikaya'dan Ayasofya açıklaması! Yollar 20'de kapanacak

İstanbul Valisi Yerlikaya, "(Ayasofya Camisi) Namaz kılınacak alanlara misafirlerimizin girişleri yarın sabah saat 10.00'dan itibaren başlayacaktır." dedi.
Vali Yerlikaya'dan Ayasofya açıklaması! Yollar 20'de kapanacak

İstanbul Valisi Yerlikaya, "(Ayasofya Camisi) Namaz kılınacak alanlara misafirlerimizin girişleri yarın sabah saat 10.00'dan itibaren başlayacaktır." dedi.

Yerlikaya, "Salgın nedeniyle misafirlerimiz için Ayasofya Camisi ve çevresinde kadınlar için iki, erkekler için üç olmak üzere beş farklı açık alan namaz kılma yeri olarak belirlendi." diye konuştu.

"Ayasofya Camimiz sabaha kadar açık olacak"
Vali Yerlikaya, "Misafirlerimizin en büyük arzularının, Ayasofya Camisi'nde namaz kılmak olduğunu biliyoruz. Ayasofya Camimiz sabaha kadar açık olacak." ifadelerini kullandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türk Tarih Kurumu Başkanlığına Prof. Dr. Birol Çetin atandı23 Temmuz 2020 Perşembe 09:42
  • Antalya'da ormanlık alandaki yangın kontrol altına alındı23 Temmuz 2020 Perşembe 09:41
  • Türkiye ve dünya gündemi23 Temmuz 2020 Perşembe 09:41
  • Türkiye'ye kaçak giren terörist polisin dikkatinden kaçamadı23 Temmuz 2020 Perşembe 09:40
  • Türk mühendislerin geliştirdiği yeni İHA Alesta uçuşa hazırlanıyor23 Temmuz 2020 Perşembe 09:39
  • Türkiye'den Cezayir, Paraguay ve Sırbistan'a Kovid-19 sürecinde tıbbi malzeme yardımı23 Temmuz 2020 Perşembe 09:39
  • FETÖ'nün 'mahrem yapılanması'nda yer aldıkları iddia edilen 14 şüpheli yakalandı23 Temmuz 2020 Perşembe 09:38
  • Kovid-19 mağduru esnaf ve sanatkarların kredi borçları 3 ay ertelendi23 Temmuz 2020 Perşembe 09:38
  • İstihdama ilişkin kanun teklifinin birinci bölümü kabul edildi23 Temmuz 2020 Perşembe 09:37
  • Kocaeli'de kamyonla çarpışan otomobildeki 5 kişi hayatını kaybetti23 Temmuz 2020 Perşembe 09:36
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti