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Vali Yerlikaya'dan bayram mesajı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yayınladığı sosyal medya mesajıyla İstanbulluların Ramazan Bayramı'nı kutladı.
Vali Yerlikaya'dan bayram mesajı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yayınladığı video ile İstanbulluların Ramazan Bayramı'nı kutladı. Kutlama mesajında Vali Yerlikaya, "Pandemi nedeniyle hiç alışık olmadığımız bir Ramazan geçirdik. Biz Türkiye'yiz biz birimize yeteriz. Bütün zorlukların üzerinden gelmeyi başaran bir milletiz.  Aziz İstanbullular, değerli kardeşlerim, bayramınızı en içten dileklerimle tebrik ediyor, Nice bayramlara sağlık ve afiyetle hep birlikte kavuşmayı, Rabbimden niyaz ediyorum. 1 ay boyunca Ramazan'ın manevi ikliminde nefeslendik. Hürmet ve vefanın; birlik, dirlik ve kardeşliğin en güzel örneklerine tanıklık ettik. Hamdolsun birbirimizi kolladık, birbirimizi gözettik" diye konuştu. 



Yerlikaya, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettikleri gibi, "Biz Türkiye'yiz, birbirimize yeteriz." dedik, birbirimize yettik. Dudaklarımızı, yeme - içmeye mühürlediğimiz gibi, kem söze de kilitledik. Birbirimizi incitmemeye büyük özen gösterdik. Bu Ramazan'ı; salgın nedeniyle hiç alışık olmadığımız bir şekilde idrak ettik, ihya etmeye gayret ettik. Konu-komşu, eş-dost, ma-aile, hep birlikte oturduğumuz iftar sofralarından, camilerimizde omuz omuza saf tutmaktan, maalesef mahrum kaldık. Evde kalarak, ayrıca çetin bir sınavdan geçtik. Gösterdiğiniz sabır ve anlayışa şükranlarımı sunuyor, bu zor günlerin bir an önce geçmesini diliyorum. Değerli kardeşlerim; şükürler olsun, hayat yavaş yavaş normalleşiyor. Bu süreçte de tedbiri elden bırakmıyor; kurallara tam riayet etmeye devam ediyoruz. Mahzun olmayın. Her şey düzelecek, her şey yoluna girecek. İstanbul'umuza kavuşacak, Sultanahmet'te, Eyüpsultan'da, Yeditepeli şehrimizin meydanlarında yine buluşacağız. Daha nice bayramları, bayram gibi yaşayacağız. Şüphe yok, hayat eve sığar. Sevginin mekânı yok. Dua uzakları yakın eder, bütün mesafeleri siler geçer. Dualarda buluşalım, birbirimize dua edelim. Sizin, ailenizin ve tüm sevdiklerinizin bayramını tebrik ediyorum. Mübarek bayram; Ülkemize, İstanbul'umuza, milletimize, gönül coğrafyamıza, Âlem-i İslâm'a ve tüm insanlığa, sağlık, huzur ve esenlikler getirsin. Bayramımız mübarek olsun. Baki selam ve muhabbetle" dedi.

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