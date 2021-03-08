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Vali Yılmaz: Koronavirüsü ilimizden söküp atmak istiyoruz

SAĞLIK Bakanlığı tarafından açıklanan koronavirüs haritasında kırmızı renkli 'çok yüksek riskli iller' kategorisinde yer alan Osmaniye’de denetimler tüm yaşam alanlarında devam ediyor.
Vali Yılmaz: Koronavirüsü ilimizden söküp atmak istiyoruz

Dinamik Denetim Modeli çerçevesinde, kontrollü normalleşme döneminin sürdürülebilirliği ve bir an önce tam anlamıyla normalleşmenin sağlanması için temizlik, maske ve mesafe prensiplerinin yanı sıra hayatın her alanını kapsayacak şekilde belirlenen kurallara toplumun tüm kesimlerince uyulmasının sağlanması amacıyla tüm ülke genelinde yapılan geniş kapsamlı denetimler Osmaniye’de de devam ediyor.

Denetimler sırasında, esnaf ve vatandaşlara tedbirlere uymanın, kendi sağlıkları, sevdiklerinin ve tüm toplumun sağlığı için hayati önemini vurgulayan Vali Erdinç Yılmaz, vatandaşlardan, maske, sosyal mesafe ve temizlik kuralları konusunda hassasiyet göstermelerini ve tedbirleri asla gevşetmemelerini, ev ziyaretlerini ertelemelerini ve misafir kabul etmemelerini istedi.

Denetimlerin ardından açıklama yapan Vali Erdinç Yılmaz, dinamik denetim sürecinde bütün kaymakamlar, il müdürleri ve daire amirleri ile birlikte alanda olduklarını ifade etti. Vali Yılmaz, "Dinamik denetim sürecinde denetimlerimizi bugün de sürdürüyoruz. Koronavirüsle mücadelemizde, aralıksız ve etkin biçimde yaptığımız denetimlerimiz her gün devam edecek. Koronavirüsü ilimizden söküp atmak istiyoruz. Şuna yürekten inanıyorum ki inşallah Osmaniyeli hemşehrilerimizle birlikte, kurallara uyarak, birbirimize destek olarak bunu başaracağız" diye konuştu.

KADIN ESNAF VE VATANDAŞLARA KARANFİL

Vali Erdinç Yılmaz, denetimler sırasında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kadın esnaf ve vatandaşlara karanfil verdi. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan Vali Yılmaz, "Başta şehitlerimizin anneleri ve eşlerinin, Osmaniyeli kadınlarımızın ve bütün kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum" dedi. Vatandaşlar, Vali Yılmaz’a teşekkür etti.

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