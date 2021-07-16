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Vali Yırık, motosiklet kazasında kolunu kaybeden astsubay Müge'yi ziyaret etti

ELAZIĞ Valisi Erkaya Yırık, motosiklet kazasında bir kolu kopan Astsubay Müge Satak'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.
Vali Yırık, motosiklet kazasında kolunu kaybeden astsubay Müge'yi ziyaret etti

Kaza, geçen 4 Temmuz'da Tunceli-Elazığ karayolunun 14'üncü kilometresinde meydana geldi. Fatih Yılmaz yönetimindeki motosiktlet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptıktan sonra devrildi. Sürücü Yılmaz ile yolcu konumunda bulunan nişanlısı Astsubay Müge Satak, devrilen motosikletten savrularak yaklaşık 20 metre sürüklendi. Fatih Yılmaz'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği kazada nişanlısı Astsubay Müge Satak’ın ise kolu koptu.

Astsubay Satak'ın dirsek seviyesinden kopan sağ kolu Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde 7 saat süren ameliyat sonrası yerine dikilildi. Daha sonra üç kez daha kolu kurtarmak adına çeşitli ameliyatlar yapıldı. Doktorların tüm çabalarına rağmen Müge Satak'ın kolu kurtarılamadı.

Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisine devam edilen Satak'ı, bugün Elazığ Vali Erkaya Yırık, ile İl Jandarma komutanı Kıdemli Albay Ali Yıldız ziyaret etti. Astsubay Müge'ye geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Yırık ve Albay Yıldız'a, Fırat Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İrfan Kaygusuz eşlik etti.

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