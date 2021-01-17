  • BIST 1.524
  • Altın 438,496
  • Dolar 7,4448
  • Euro 9,0064
  • Ankara 0 °C
  • İstanbul 1 °C
  • İzmir 6 °C
  • Konya 0 °C
»

Valilik ve kaymakamlıklarca Kovid-19 tedbirlerine yönelik 37,5 milyon denetim yapıldı

Türkiye genelinde Kovid-19 tedbirleri kapsamında valilik ve kaymakamlıklarca 15 Mart 2020-31 Aralık 2020 arasında resen 37 milyon 114 bin 759, ihbar üzerine 415 bin 619 olmak üzere toplam 37 milyon 530 bin 378 denetim yapıldı.
Valilik ve kaymakamlıklarca Kovid-19 tedbirlerine yönelik 37,5 milyon denetim yapıldı

AA muhabirinin İçişleri Bakanlığından aldığı bilgiye göre, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yönelik önleyici tedbirler sayesinde salgının Türkiye'ye ulaşması geciktirilmiş olsa da ilk vakanın görüldüğü 11 Mart 2020'den itibaren salgının kontrol altına alınmasına yönelik önlemler sıkılaştırıldı.

Salgınla mücadelede kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri "temizlik, maske ve mesafe"nin yanı sıra tüm iş kolları ve yaşam alanlarına yönelik tedbir ve kurallara uyulması amacıyla vali/kaymakamların koordinasyonunda denetim faaliyetleri yürütülüyor.

Bakanlık 205 genelge/yazı/talimat gönderdi
İçişleri Bakanlığı tarafından, Kovid-19 salgınıyla mücadelenin başlangıcından bu yana geçen yaklaşık bir yıllık süreçte valiliklere, ilgili kurum ve kuruluşlara 205 genelge/yazı/talimat gönderildi. Bu genelge, yazı ve talimatlardaki önlemlerle sosyal hayatın, salgın tedbirleri kapsamında hastalık yayılımını önleyerek yeniden düzenlenmesi hedeflendi.

Bu önlemlere uyulup uyulmadığı da ülke genelinde valilik, kaymakamlık ve kolluk güçlerince denetlendi.

Yaklaşık bir yılı bulan koronavirüsle mücadele sürecinde, ülke genelinde valilik ve kaymakamlıklarca resen 37 milyon 114 bin 759, ihbar üzerine 415 bin 619 olmak üzere toplam 37 milyon 530 bin 378 denetim yapıldı. İzolasyona tabi kişilere yönelik 29 milyon 883 bin 481 denetim uygulandı.

Denetimler sonucunda, 64 bin 312 kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu, 1 milyon 756 bin 404 kişiye idari para cezası kesildi, 27 bin 32 iş yeri hakkında suç duyurusu yapıldı, 13 bin 385 iş yerine kapatma cezası verildi, 71 bin 249 iş yerine para cezası kesildi ve maske takma zorunluluğuna uymayan 1 milyon 78 bin 705 kişiye yaptırım uygulandı. 

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Elazığ'da 4.1 büyüklüğünde deprem17 Ocak 2021 Pazar 12:56
  • İran'da hava kirliliği yılda 40 binden fazla can alıyor17 Ocak 2021 Pazar 12:53
  • TİKA'dan Afganistan'daki Müflih Bölge Çocuk Hastanesine tıbbi destek17 Ocak 2021 Pazar 12:52
  • ABD'de Başkanlık Yemin Töreni yoğun güvenlik önlemleri altında yapılacak17 Ocak 2021 Pazar 12:52
  • Yılın ilk 16 gününde yurt dışındaki 17 bin 664 vatandaşa pasaport düzenlendi17 Ocak 2021 Pazar 12:51
  • İzmir Doğal Yaşam Parkı yeni yüzüyle salgın sonrasına hazır17 Ocak 2021 Pazar 12:49
  • Turizm merkezleri alternatif pazar yelpazesini genişletmeyi hedefliyor17 Ocak 2021 Pazar 12:48
  • 'Rekabet Kurulu WhatsApp'ın kişisel verileri Facebook ile paylaşımını denetleyebilecek' değerlendirmesi17 Ocak 2021 Pazar 12:48
  • Valilik ve kaymakamlıklarca Kovid-19 tedbirlerine yönelik 37,5 milyon denetim yapıldı17 Ocak 2021 Pazar 12:47
  • TSK gövde gösterisine hazırlanıyor17 Ocak 2021 Pazar 11:39
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti