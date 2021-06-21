  • BIST 1.380
  • Altın 500,484
  • Dolar 8,7456
  • Euro 10,3864
  • Ankara 17 °C
  • İstanbul 22 °C
  • İzmir 27 °C
  • Konya 21 °C
»

Valilikten açıklama yapıldı: 19 köy için sokağa çıkma yasağı

Bitlis merkez ve Hizan ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon nedeniyle bölgedeki 19 köy ve bağlı mezralarında ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Valilikten açıklama yapıldı: 19 köy için sokağa çıkma yasağı

Valilikten yapılan açıklamada, Bitlis merkez ve Hizan ilçesinde bazı köy ve bağlı mezralarında sokağa çıkma yasağı ilan edildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bitlis merkez ve Hizan ilçesi sınırlarında bulunan Ölçülü, Çayır, Yelkıran, Akbıyık, Kaval, Keklik, Karadal, Gökçe, Kaşıklar, Altınoluk, Yemişli, Aktay, Köprü, Bozpınar, Akbırakan, Boztepe, Konaç, Düzce ve Yolalan köy ile mezraları bölgelerinde bölücü terör örgütü mensuplarının bulunduğu ve barınma amaçlı sığınak, barınak tesis ettikleri bilgisi alınması neticesinde, bahse konu bölgelerde teröristlerin yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince bugün saat 2.00'dan itibaren ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Aşı Randevusunda Rekor Sayı21 Haziran 2021 Pazartesi 10:00
  • Anayasa Mahkemesi, HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davada ilk incelemeyi yapacak21 Haziran 2021 Pazartesi 09:57
  • Milyonların gözü Kabine Toplantısı'nda: Kısıtlamalar kaldırılacak mı?21 Haziran 2021 Pazartesi 09:44
  • Valilikten açıklama yapıldı: 19 köy için sokağa çıkma yasağı21 Haziran 2021 Pazartesi 09:41
  • Beylikdüzü'nde bir dairede anne ve oğlunun cesetleri, kapısında 'bomba düzeneği var yaklaşmayın' notu yazan odalarda bulundu21 Haziran 2021 Pazartesi 09:29
  • Adana'da sulama kanalına atlayan genç boğuldu21 Haziran 2021 Pazartesi 09:21
  • 3. doz aşı Temmuz'da21 Haziran 2021 Pazartesi 09:20
  • Anayasa Mahkemesi, HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davada ilk incelemeyi yapacak21 Haziran 2021 Pazartesi 09:20
  • Adıyaman'da silahlı kavga: 2 yaralı21 Haziran 2021 Pazartesi 09:18
  • Van'da, kaçak avlanan 2 ton 350 kilo inci kefali ele geçirildi21 Haziran 2021 Pazartesi 09:16
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti