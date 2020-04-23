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Van-Bahçesaray kara yoluna çığ düştü

Van-Bahçesaray kara yolunun 34. kilometresine çığ düştü.
Van-Bahçesaray kara yoluna çığ düştü

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin, 4-5 Şubat'ta düşen çığlar nedeniyle 42 kişinin yaşamını yitirdiği yolun kardan temizlenmesi çalışmaları devam ediyor. 

Çığ felaketinden bu yana kapalı olan yolda havaların ısınmasıyla çalışma başlatan karla mücadele ekipleri, 32 günde, kapalı olan 35 kilometrelik bölümü kardan temizledi.

Güvenlik nedeniyle kapalı tutulan yolun 34. kilometresine sabah saatlerinde çığ düştü. Karayolları ekipleri, yolun kardan temizlenmesi için bölgeye yönlendirildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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