Van Bahçesaray'da üzerine çığ düşen minibüsten 7 kişi kurtarıldı

Van'ın Bahçesaray ilçesinde minibüs ile bir iş makinesinin üzerine çığ düştü. Ekipler çığ altında kalan minibüsten 7 kişiyi kurtarırken, 5 kişinin de cansız bedenine ulaşıldı.

Van'ın Bahçesaray ilçesinde minibüs ile bir iş makinesinin üzerine çığ düştüğü ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Ekipler, çığ altında kalan minibüsten 7 kişiyi kurtarırken, 4 kişinin de cansız bedenine ulaşıldı.

Van-Bahçesaray kara yolunun 33. kilometresinde çığ altında kalan ve içinde yolcuların bulunduğu belirtilen minibüs ile iş makinesine ulaşmak için olay yerine sevk edilen ekiplerin arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

AFAD, UMKE, 112 Acil Servis, jandarma ve Karayolları ekiplerinin çalışmalarına çevre köylerdeki vatandaşlar da destek veriyor.

Bölgede yoğun kar ve tipi etkisini sürdürüyor.

Van Valisi Bilmez: 5 vatandaşımız vefat etti, 2 kişi daha çığ altında olabilir

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, "Şu anda vefat eden 5 vatandaşımız, operatörle birlikte sağ kurtarılan 7 yaralımız var. 2 kişinin daha çığ altında olabileceğini değerlendiriyoruz. Bölgede çalışmalar devam ediyor." dedi.

Bilmez, Van-Bahçesaray kara yolunun 33. kilometresinde üzerine çığ düşen minibüsten yaralı olarak kurtarılanları tedavi gördükleri Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi ile SBÜ Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ziyaret etti.

Doktorlardan yaralıların durumu hakkında bilgi alan Bilmez, gazetecilere yaptığı açıklamada, saat 17.00 sıralarında Van'dan Bahçesaray'a giden yolcu minibüsünün Karabet Tüneline 4 kilometre mesafede bir iş makinasıyla birlikte çığ altında kaldığını anımsattı.

İhbarın yapılması üzerine AFAD, UMKE, 112 Acil Servis, itfaiye, karayolları ve büyükşehir belediyesi ekiplerinin olay yerine sevk edildiğini belirten Bilmez, şunları kaydetti:

"Kurtarma çalışmalarında ilk etapta operatör kurtarıldı hastaneye kaldırıldı. Ardından bir süre minibüs arandı ve yeri tespit edildi. 5 kişi sağ kurtarıldı, sonra 4 vatandaşımızın cansız bedenine ulaşıldı. Daha sonraki çalışmalarda 2 vatandaşımız daha yaralı kurtarıldı ancak biri müdahalelere rağmen olay yerinde hayatını kaybetti. Şu anda 5 vatandaşımız vefat etti, operatörle birlikte sağ kurtarılan 7 yaralımız var. 2 kişinin daha çığ altında olabileceğini değerlendiriyoruz. Bölgede çalışmalar devam ediyor."

Olay yerinde kar ve tipinin etkisini sürdürdüğünü aktaran Bilmez, çığın ardından yağan karın tekrar çığ tehlikesi oluşturduğunu vurguladı.

Ekiplerin çalışılabilen son ana kadar çalışacağını ifade eden Bilmez, "Yeterli ekip ve ekipmanımız var. İnşallah çığın altında olduğu değerlendirilen 2 kişiye de kısa zamanda ulaşılır. Vefat eden vatandaşlarımızın ailelerine başsağlığı diliyoruz. Yaralılarımıza gerekli müdahaleler yapıldı. Hayati tehlikesi olan şu anda bulunmuyor." diye konuştu.

Bilmez'e, ziyareti sırasında Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Bahçesaray Belediye Başkanı Meki Arvas, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, İl Sağlık Müdürü Mahmut Sünnetçioğlu, Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Sebahattin Çelik eşlik etti.

Çığın altından kendi imkanlarıyla kurtulan kepçe operatörü yaşadıklarını anlattı

Van'ın Bahçesaray ilçesinde düşen çığın altında kalan iş makinesinden imkanlarıyla yaralı kurtulan kepçe operatörü Bahattin Karagülle, 25 dakika çığ altında kaldıktan sonra camı kırarak araçtan çıkabildiğini söyledi.



Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi devam eden Karagülle, yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

Görentaş bölgesinden Bahçesaray'a doğru gittiklerini belirten Karagülle, yoğun fırtına ve tipinin yolda etkili olduğunu vurguladı.

"Minibüs sürücüsüne zincirlerine tak geri dönelim dedim"

Karabet bölgesine vardıklarında bir minibüsün yol kenarında durduğunu ve sürücüsünün zincir takmaya çalıştığını aktaran Karagülle, şunları kaydetti:

"Şantiye şefimiz ve ekip başımız arkamdan geliyordu. Minibüsü geçtikten kısa süre sonra ani bir çığ geldi. Duraksadım sonra yolu açayım diye devam ettim. Daha önce olmuş bir kazayı tespit etmemiz gerekiyordu. Çığın çok büyük olduğunu görünce ikinci makinaya ihtiyacımız olduğunu düşündüm. Geri gelerek şefe ilettim. Onlar ikinci makine için harekete geçti, ben de orada kaldım. Minibüs sürücüsüne zincirlerini tak geri dönelim dedim. Çünkü yolda yoğun tipi vardı, görüş yoktu. Minibüs sürücüsü 'istersen bir daha dene yolu açabilirsen belki evimize ulaşırız yanımızda çocuklar var' dedi."

"İkinci kez çığ düştü"

Yolu açmak için harekete geçtiğinde ikinci çığın düştüğünü belirten Karagülle, "Hareket ettiğim anda çığ düştü ve ne olduğunu anlayamadım. Makine dereye yuvarlandı. Bir süre bekledim, minibüstekiler gelir beni kurtarır diye düşündüm. 20-25 dakika bekledikten sonra kendi imkanlarımla çıkmaya çalıştım. Camı kırarak çıktım, üzerimde biraz kar tabakası vardı. Işık görünce çekicin sapıyla kırıp çıktım. Minibüsü aradım ancak bulamadım. Sonra yola çıktım ve köye doğru yürümeye başladım. Gelen bir minibüse bindim ve durumu anlattım. Beni hastaneye yetiştirdiler sonra da gerekli yerlere haber verdiler." ifadelerini kullandı.

"19 tonluk aracı sürükledi"

Karagülle, arkasından sadece minibüsün geldiğini, başka aracın olmadığını dile getirerek "Minibüste 2 çocuk gördüm camın önünde. Yaklaşık 10 kişilik grup vardı. Sürücüyle, belediyede çalışan greyderci arkadaş zincir bağlıyordu. Çığ esnasında onlara ne oldu bilmiyorum. Çok büyüktü. Kullandığım makine 19 ton ağırlığında. Onu fırlattıysa daha küçük tonajlı araçların durumu ne olur bilemiyorum." diye konuştu.