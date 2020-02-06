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Van Bahçesaray'daki çığ şehitlerine veda

Van'ın Bahçesaray ilçesinde düşen çığ altında kalarak şehit olan şehit güvenlik korucuları ile itfaiye personelleri törenin ardından defnedildi.
Van Bahçesaray'daki çığ şehitlerine veda

Van'da, Bahçesaray ilçesindeki arama kurtarma çalışmaları sırasında çığ altında kalan şehit jandarma personeli, güvenlik korucuları ve itfaiye personeli ile Hakkari'de kaza sonucu şehit olan askerin naaşı, törenle memleketlerine uğurlandı.

Van Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından Van Jandarma Filo Komutanlığına getirilen şehitlerin ve itfaiye personelinin Türk bayrağına sarılı naaşı, katafalka konuldu.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehitlerin öz geçmişleri okundu, İl Müftüsü Ömer Keskin dua etti.

Törenin ardından çığ felaketinde şehit düşen jandarma astsubay Fatih Karagöz (Kocaeli), uzman çavuşlar Özen Çam (Artvin), Ramazan Süslü (Aksaray), Ufuk Deniz (Kastamonu), Özgür Işık (Düzce), Muammer Keskin (Aydın), Oğuzhan Ulaş Avcı (Kars), Mesut Deniz (Kahramanmaraş), uzman onbaşılar Osman Karaca (Tokat), Cihat Erat (Erzurum), Tarkan Karaca (Eskişehir) ile Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki bir üs bölgesinde yapılan bakım faaliyeti esnasında meydana gelen kazada şehit olan piyade sözleşmeli er Özgür Çelik'in naaşları, tören mangasınca omuzlarda taşınarak memleketlerine uğurlanmak üzere askeri uçağa konuldu.

İtfaiye personelleri Emrullah Ersarı, Fevzi Sevinç'in cenazeleri ile şehit güvenlik korucuları Mehmet Esen, Nesim Yavuz, Nimetullah Mantaş, Abdulselam Mantaş, Bayram Bulcar, Hekim Kazgan, Metin Mantaş, Nimet İnçamur, Tahsin Karan'ın naaşları da il merkezi ile Çatak ilçesinde defnedilecek.

Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, AFAD Genel Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu, Van Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, AK Parti Van milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar, İrfan Kartal, Abdulahat Arvas, CHP'li bazı milletvekilleri, şehit yakınları, silah arkadaşları, sağlık görevlileri ve askeri erkan katıldı.

Şehitlerin naaşları toprağa verildi

Van Jandarma Filo Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından şehitlerin Türk bayrağına sarılı naaşları, Çatak ilçesine getirildi.

Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından itfaiye personelleri Emrullah Ersarı, Fevzi Sevinç ile güvenlik korucuları Mehmet Esen, Nimetullah Mantaş, Abdulselam Mantaş, Bayram Bulcar, Hekim Kazgan, Metin Mantaş, Nimet İnçamur, Tahsin Karan ve Nesim Yavuz'un naaşı, yakınları tarafından omuzlarda taşınarak cenaze araçlarına bırakıldı. 

Şehitler, ilçe merkezi ile mahallelerdeki mezarlıklarda toprağa verildi. 

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, törende şehitlerin yakınlarını teskin etti, başsağlığı diledi. 

Törene, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Van Jandarma Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, AK Parti Van Milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar, İrfan Kartal, şehitlerin yakınları, silah arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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