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Van, Bitlis, Hakkari ve Muş için çığ uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Van, Bitlis, Hakkari ve Muş için çığ uyarısı yapıldı.
Van, Bitlis, Hakkari ve Muş için çığ uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava az bulutlu olacak.

Hava sıcaklığının 2 ila 4 derece artacağı bölgede, rüzgar kuzey ve batıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette, Van Gölü'nde ise doğu ve kuzeydoğudan 2-4 kilometre kuvvetinde esecek.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Muş ve Hakkari'de 5, Van'da 4, Bitlis'te 1 derece olması bekleniyor.

Yüksek kar örtüsünün bulunduğu, eğimi dik yamaçlarda çığ riskine, kuvvetli buzlanma ve don ile ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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