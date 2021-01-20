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Van, Bitlis, Muş ile Hakkari için kar ve çığ uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Van, Bitlis, Muş ile Hakkari için kar ve çığ uyarısı yapıldı.
Van, Bitlis, Muş ile Hakkari için kar ve çığ uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı olacak.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyredeceği bölgede, rüzgar güney ve güneybatıdan saatte 30 ila 50 kilometre kuvvetinde esecek.

İl merkezlerinde en yüksek sıcaklığın Van'da 1, sıfırın altında olmak üzere Muş ve Hakkari'de 3, Bitlis'te 2 derece olması bekleniyor.

Mevcut kar katmanının üzerine kuvvetli yağışların gelmesi, kuvvetli rüzgar ve fırtınadan dolayı eğimi dik yamaçlarda yaşanabilecek çığ riskine, yer yer buzlanma ve don olayı ile ulaşımda yaşanacak aksamalara karşı yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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