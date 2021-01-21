Van, Bitlis, Muş ile Hakkari için kuvvetli buzlanma ve don uyarısı yapıldı, ulaşımda yaşanacak aksamalara karşı yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olmaları istendi.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.

Hava sıcaklıklarında bir değişikliğin olmayacağı bölgede rüzgar, güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette, Van Gölü'nde ise doğu ve kuzeydoğudan saatte 40 kilometre kuvvetinde esecek.

İl merkezleri için beklenen en yüksek sıcaklığın sıfırın altında olmak üzere Bitlis'te 9, Muş ve Bitlis'te 5, Van'da 4 derece olması bekleniyor.

Mevcut kar katmanının üzerine kuvvetli yağışların gelmesiyle eğimi dik yamaçlarda yaşanabilecek çığ riskine, yer yer kuvvetli buzlanma ve don olayı ile ulaşımda yaşanacak aksamalara karşı yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.