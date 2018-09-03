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Van Dam me Müslüman mı oldu? Van Damme'dan Müslümanlık açıklaması

Dövüş filmlerinin önde gelen aktörlerinden Van Dam’ın Müslüman olduğu doğru mu? Van Dam gerçekten Müslüman oldu mu? Jean Claude Van Damme “Müslüman olduğunuz doğru mu” sorusuna bakın ne cevap veriyor:
Van Dam me Müslüman mı oldu? Van Damme'dan Müslümanlık açıklaması

Dünya sinemasında dövüş filmlerinin önde gelen aktörlerinden Van Dam Müslüman oldu iddiası doğru mu? Van Dam Müslüman mı? Van Dam me gerçekten Müslüman oldu mu? Jean Claude Van Damme “Müslüman olduğunuz doğru mu” sorusuna bakın ne cevap veriyor:

Bir süredir ülkemizde özellikle sosyal medyada Van Damme ile ilgili “Müslümanlığa geçtiği”, “Müslüman olduğu” paylaşımları yapılıyor; bu paylaşımları görenler bu iddianın kaynağını merak ediyordu. Van Damme Müslüman olduğu iddialarına ne cevap verdi. 

Van Dam Müslüman olduğu iddialarına cevap verdi.

İşte ayrıntılar: 

Jean Claude Van Damme, geçtiğimiz aylarda bir tv kanalı tarafından gerçekleştirilen bir etkinlik için Türkiye’ye, Antalya’daki Rixos Sungate’e geldi. 

Van Dam burada gazetecilerin sorularını cevapladı. Belçika asıllı ünlü oyuncu Van Dam, “Müslüman olduğunuz iddiaları için neler söyleyeceksiniz?” sorusuna şu cevabı verdi:

“Bütün dinlere karşı saygım var. Bir röportajımda söylediklerim yanlış yansıtılmış. Orada Müslüman olduğumu söylemedim, öyle bir söz etmedim.”

Van Dam kimdir ?

Jean Claude Van Damme aslen Belçikalıdır; 1960 doğumludur. Küçük yaşta karateye başlamıştır. Siyah kuşak sahibidir. Vücut geliştirme unvanına da sahiptir. Bu arada gençken bale okulunda okumuştur. 22 yaşında iken filmlerde rol almak ümidiyle ABD’ye taşındı. Belçika’da elde ettiği formunu korumak ve idmanlarını aksatmamak için anlaştığı bir spor salonunun ücretsiz temizliğini ve işletmesini yaptı. Bu sırada kısa süreli taksi şoförlüğü, gece kulüplerinde korumalık, pizzacılık gibi işlerde çalıştı. Pekçok filmde küçük rollerde yer aldıktan sonra oynadığı Bloodsport adlı filmle adını tüm dünyaya duyurdu. Van Dam’ın yıldızı bu filmle parladı. 

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Gazeteilksayfa.com
 

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