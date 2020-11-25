  • BIST 1.332
  • Altın 462,120
  • Dolar 7,9553
  • Euro 9,4690
  • Ankara -1 °C
  • İstanbul 10 °C
  • İzmir 11 °C
  • Konya 3 °C
»

Van Gölü çekilince Urartular dönemine ait liman kalıntıları ortaya çıktı

Van'ın Erciş ilçesinde Van Gölü'nün çekilmesiyle birlikte 2 bin 750 yıl önce kullanılmış Urartu dönemine ait liman kalıntıları ortaya çıktı. Van Gölü suları ile eski liman kalıntıları arasında yaklaşık 50 metrelik bir mesafenin olduğu belirtiliyor. 
Van Gölü çekilince Urartular dönemine ait liman kalıntıları ortaya çıktı

Van Gölü'nün su seviyesinin hissedilir şekilde düşmesi, son yıllarda Erciş ilçesinde bazı tarihi ve doğal kalıntıların da gün yüzüne çıkmasına sebep oldu. Gölün çekilmesiyle birlikte Erciş Kalesi ve mikrobiyalitlerin gün yüzüne çıktığı Erciş'te, ilçenin 10 kilometre doğusunda bulunan ve Deliçay sularının Van Gölü'ne döküldüğü alanda bazı kalıntılar gün yüzüne çıktı. Urartular döneminde liman olarak kullanılan alanda ortaya çıkan kalıntının yaklaşık 2 bin 750 yıl önce kullanılan limana ait olduğu belirtiliyor. 

M.Ö. 1000'li yıllarda kurulan ve Asurlular tarafından tarih sahnesinden silinen Urartular, başkentleri Tuşba (Van) olmak üzere Doğu Anadolu Bölgesi'nin tamamında imar faaliyetlerinde bulunmuşlar. Van Gölü'nde deniz taşımacılığına da önem veren Urartular çeşitli limanlar yapmışlar. Bu limanlardan bir tanesi de Deliçay Limanı olarak biliniyor. 

Bölgede fotoğraf çekerken kalıntılara rastladığını ve alanın araştırılmasını isteyen fotoğraf sanatçısı Ferzende Coşar (60), "Uzun yıllardır bu bölgede fotoğrafçılık yapıyorum. Deli Çay Kalesi'nde fotoğraf çekerken büyük taşlarla örülmüş bir limana denk geldim. Buralar Urartuların yaşam alanları. Kalenin üzerinden giden duvarlar, Van Gölü'nün birleştiği sahil bandında liman ile birleşiyor. Van Gölü'nün çekilmesiyle ortaya liman ve tarihi kalıntılar çıkmaya başladı. Burayla ilgili çok yönlü bir araştırmanın yapılması daha yerinde olur" dedi. 

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye ve dünya gündemi25 Kasım 2020 Çarşamba 09:31
  • 'Deprem çantası hazırlamak için depremi beklemeyin'25 Kasım 2020 Çarşamba 09:20
  • Van Gölü çekilince Urartular dönemine ait liman kalıntıları ortaya çıktı25 Kasım 2020 Çarşamba 09:19
  • Antibiyotik yazmayan doktora tehdit ve hakarete 5 bin 660 lira ceza25 Kasım 2020 Çarşamba 09:18
  • Çorlu’da iki grup arasında silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı25 Kasım 2020 Çarşamba 09:17
  • 25 ova 'büyük ova koruma alanı' olarak belirlendi25 Kasım 2020 Çarşamba 09:15
  • Azerbaycan ordusu 27 yıldır işgal altında bulunan Kelbecer'e girdi25 Kasım 2020 Çarşamba 09:14
  • Meteoroloji sağanak ve kar uyarısı yaptı25 Kasım 2020 Çarşamba 09:02
  • İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyonda çok sayıda şüpheli yakalandı25 Kasım 2020 Çarşamba 09:02
  • Dörtyol Belediye Başkanı Keskin, koronavirüse yakalandı24 Kasım 2020 Salı 23:19
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti