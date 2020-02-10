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Van Gölü kıyısında korkunç gece: 48 kişiyi ölüme terk ettiler

Van'da akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi. Van gölü kıyısında terk edilen ve burada donma tehlikesi geçiren 48 düzensiz göçmen yakalandı.
Van Gölü kıyısında korkunç gece: 48 kişiyi ölüme terk ettiler

Van'ın Gevaş ilçesinde Van Gölü kıyısına 2 gün önce terk edilen ve donma tehlikesi geçiren 48 düzensiz göçmen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

DONMAK ÜZEREYKEN BULUNDULAR

İran'dan Türkiye'ye giriş yapan ve batı illerine gitmek isteyen 48 düzensiz göçmen, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce Gevaş ilçesine bağlı İn Mahallesi yakınlarına bırakıldı. 2 gün boyunca burada kalan ve bölgede etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle donma tehlikesi geçiren düzensiz göçmenler için yapılan ihbar üzerine 112 Acil Servis, UMKE, AFAD, polis ve jandarma ekipleri hareket geçti. Kar yağışı nedeniyle kara yolu ulaşımının olmadığı Van Gölü kıyısındaki İn Mahallesi bölgesine gönderilen iki tekneyle alınan düzensiz göçmenler, açılan ısıtıcının etrafında toplanarak ısınmaya çalıştı. Kendilerine çay, yiyecek ve su ikram edilen düzensiz göçmenler, sahil güvenlik ekibi nezaretinde ilçedeki Akdamar İskelesine getirildi. Burada hazır bekletilen ambulanslara alınan ve içerisinde 6 kişinin durumunun kötü olduğu düzensiz göçmenler, hemen Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

KAYMAKAMLIĞA TESLİM EDİLDİLER

Düzensiz göçmenleri getiren tekneciler, 1,5 saatte olay mahalline vardıklarını belirterek, "1,5 saatte oraya vardık. Çok şükür hepsi de iyidir. Üşümüşler. Ekmek, su, çay verdik. Çok güzel bir şekilde getirdik. Kaymakam beye teslim ettik. Allah devletimize zeval vermesin" dediler.

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Gevaş Kaymakamı Hamit Genç de, beraberindeki İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Alper Ekmekçioğlu, İlçe Emniyet Amiri Abdullah Anık ve İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Uz. Dr. Onur Mahmutoğlu ile Akdamar İskelesinde göçmenlerin tekneden alınarak ambulanslarla hastaneye sevk edilmesini yerinde takip etti.

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