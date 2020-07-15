  • BIST 117.741
  • Altın 400,184
  • Dolar 6,8518
  • Euro 7,8385
  • Ankara 26 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 25 °C
  • Konya 28 °C
»

Van Gölü'nde batan teknedeki cesetlerin çıkarılması çalışmaları yeniden başladı

Van Gölü'nde Çarpanak Adası açıklarında batan teknedeki cesetlerin çıkarılması için yürütülen çalışmalara yeniden başlandı.
Van Gölü'nde batan teknedeki cesetlerin çıkarılması çalışmaları yeniden başladı

Gevaş ilçesi Altınsaç Mahallesi'nden açılan ve bir daha haber alınamayan tekne ile içindeki kişilerin cesetlerinin çıkarılması için Jandarma İç Güvenlik Timleri, Su Altı Arama Kurtarma (SAK), Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve sahil güvenlik ekipleri, 106,5 metre derinlikteki teknenin bulunduğu bölgeye hareket etti.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle dün ara verilen çalışmalara, bakımı yapılan 4 ROW cihazıyla yeniden başlandı.

Van Büyükşehir Belediyesi cenaze araçları, Çarpanak Yarımadası İskelesi'nde hazır bekletiliyor.

Olay
Gevaş ilçesi Altınsaç Mahallesi'nde 27 Haziran'da tekneleriyle Van Gölü'ne açılan Sedat ve Medeni Akbaş'tan uzun süre haber alınamaması üzerine mahalle muhtarı güvenlik güçlerine kayıp ihbarında bulunmuştu.

Bunun üzerine gece görüşlü termal kameralı helikopter, İHA ve botlarla göl ile çevresinde yürütülen arama çalışmalarında yabancı uyruklu oldukları değerlendirilen 33 kişinin cesedine ulaşılmıştı. Uzun süren çalışmaların ardından tekne Çarpanak Adası açıklarında 106,5 metre derinlikte bulunmuş ve 5 kişi tutuklanmıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Van'da balıkçılar 90 gün sonra 'vira bismillah' diyerek göle ağlarını bıraktı15 Temmuz 2020 Çarşamba 10:28
  • Rize'deki şiddetli yağışın ardından hasar tespit ve tahliye çalışmaları sürüyor15 Temmuz 2020 Çarşamba 10:26
  • Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan 15 Temmuz açıklaması15 Temmuz 2020 Çarşamba 10:26
  • BİK Genel Müdürü Rıdvan Duran 15 Temmuz mesajı; Milletimizin Yanındayız15 Temmuz 2020 Çarşamba 09:54
  • Darbeye direnen kahramanlar mermilerin üzerine yürüdü15 Temmuz 2020 Çarşamba 09:46
  • Türkiye ve dünya gündemi15 Temmuz 2020 Çarşamba 09:46
  • İçişleri Bakanı Soylu'dan 'Yıldırım-1 Cudi operasyonu' vurgusu15 Temmuz 2020 Çarşamba 09:20
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar15 Temmuz 2020 Çarşamba 09:15
  • Barolara ilişkin kanun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi15 Temmuz 2020 Çarşamba 09:12
  • Türkiye Motosiklet Federasyonundan 15 Temmuz dolayısıyla anma sürüşü15 Temmuz 2020 Çarşamba 09:10
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti