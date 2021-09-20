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Van Gölü'nde düzenlenen ‘Adır Adası'nda Yüzme Festivali’ ilgi gördü
Van Gölü'nde düzenlenen ‘Adır Adası'nda Yüzme Festivali’ ilgi gördü
Van Gölü'nde düzenlenen ‘Adır Adası'nda Yüzme Festivali’ ilgi gördü
20 Eylül 2021 Pazartesi 10:46
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Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.