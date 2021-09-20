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Van Gölü'nde düzenlenen ‘Adır Adası'nda Yüzme Festivali’ ilgi gördü

Van Gölü'nde düzenlenen ‘Adır Adası'nda Yüzme Festivali’ ilgi gördü
Van Gölü'nde düzenlenen ‘Adır Adası'nda Yüzme Festivali’ ilgi gördü
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