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Van Gölü'nde insan kemikleri bulundu

Van Gölü sahilinde insana ait iki kafatası ve kemikler gören vatandaşlar durumu yetkililere haber verdi. Bölgeye giden Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak çalışma başlattı.
Van Gölü'nde insan kemikleri bulundu

Van'ın Tuşba ilçesi Van Gölü sahilinden korkunç görüntüler geldi.

İskele Mahallesi'ndeki sahil bandında insana ait iki kafatası ve kemikler gören vatandaşlar durumu yetkililere haber verdi.

Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.

Sahil bandına gelen Van Müze Müdürlüğü ekipleri de kemiklerden örnekler alarak, incelemek üzere laboratuvara götürdü.

Kemiklerle ilgili inceleme sürüyor.

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