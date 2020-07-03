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Van Gölü'nde kaybolan tekneyi arama çalışmalarında 1 kişinin daha cesedine ulaşıldı

Van'da, 5 gün önce göle açılarak kaybolan tekneyi arama çalışmalarında 1 kişinin daha cesedi bulundu.
Van Gölü'nde kaybolan tekneyi arama çalışmalarında 1 kişinin daha cesedine ulaşıldı

Van'da, 5 gün önce göle açılarak kaybolan tekneyi arama çalışmalarında 1 kişinin daha cesedi bulundu. 

Gevaş ilçesine bağlı Altınsaç Mahallesi'nden Van Gölü'ne açılan ve bir daha haber alınamayan tekneyle ilgili arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. 

İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, JAK timleri, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri, Van Gölü'nün tamamında havadan ve sudan çalışma yürütüyor. 

Bu çerçevede Çarpanak Yarımadası'ndaki bölgede yapılan çalışmalar sonucu yabancı uyruklu olduğu değerlendirilen 1 kişinin daha cesedine ulaşıldı. 

Böylece arama çalışmalarında ulaşılan ceset sayısı 7'ye yükseldi.

"Tekneye ulaşıldığı yönündeki haberler asılsızdır"
Valilikten yapılan açıklamada, 27 Haziran saat 22.00 sıralarında kendi tekneleriyle Van Gölü'ne açılan kişilerden uzun süre haber alınamaması üzerine kayıp ihbarında bulunulduğu belirtildi. 

Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca hava ve karadan tüm imkanların seferber edilerek arama tarama faaliyetlerinin başlatıldığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Arama tarama faaliyeti sonucunda şu ana kadar yabancı uyruklu olduğu değerlendirilen 7 kişinin cesedine ulaşılmıştır. Bölgede, havadan ve gölden tüm imkanlarımızla arama tarama çalışmalarına çok yönlü devam edilmektedir. Basında çıkan 'battığı değerlendirilen tekneye ulaşıldığı' yönündeki haberler asılsızdır. Arama tarama çalışmalarına ilişkin gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır."

Kaynak: Haber Kaynağı
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