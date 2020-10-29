  • BIST 1.127
  • Altın 501,919
  • Dolar 8,2591
  • Euro 9,6937
  • Ankara 11 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 16 °C
  • Konya 11 °C
»

Van Gölü'nde sular çekilince mikrobiyalitler ortaya çıktı

Van Gölü'nde bulunan ve dünyanın en büyük mikrobiyalitleri, göl suyunun çekilmesiyle birlikte Erciş ilçesi kıyılarında su yüzüne çıktı. Kıyı beyaza bürünürken vatandaşlar da bol bol fotoğraf ve video çekti.
Van Gölü'nde sular çekilince mikrobiyalitler ortaya çıktı

Dünyanın en büyük sodalı gölü olan ve 3 bin 712 kilometrekarelik yüzey alanıyla da Türkiye'nin en büyük gölü olma özelliği taşıyan Van Gölü'nde, yağışların azalmasıyla çekilme meydana geldi. Sudaki çekilme edeniyle gölün Erciş ilçesi kıyıları, tuz ve soda kalıntılarıyla beyaza büründü. Van Gölü'nde bulunan dünyanın en büyük mikrobiyalitleri de gün yüzüne çıktı. Erciş ilçesinde yaşayan vatandaşlar da bu ilginç manzarayı görüntüledi.

Yaklaşık 25 yıldır Van Gölü'nde fotoğraf çeken Ferzende Coşar, "Son günlerde mevsim şartlarına bağlı olarak da Van Gölü'nde çekilmenin olduğunu görüyoruz. Van Gölü tuzlu ve sodalı yapısıyla biliniyor. Bu nedenle çekilmeyle birlikte kıyılarda beyaz tabaka oluşmuş durumda. Aynı zamanda Van Gölü'nde bulunan ve dünyanın en büyük mikrobiyalitlerini de su yüzeyinden görebiliyoruz" dedi. 

MİKROBİYALİT

Mikrobiyalitler, gölün altındaki çatlaklardan çıkan kalsiyum ve zengin suların etrafında ve siyano bakterilerin valtlerin toplanmasıyla oluşmaya başlıyor. Göl, karbonatlar yönünden zengin, sudan da kalsiyum çıkıyor. Kalsiyum karbonat çıktığında kireç taşı ve kalkerler oluşmaya başlıyor, silikatlar oluşmaya başlıyor ve katman yukarıya doğru büyüyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Antika tutkunu lokantacı, 1 milyonun üzerinde eşya biriktirdi28 Ekim 2020 Çarşamba 09:23
  • 1 kilo 649 gramlık nar, görenleri şaşırtıyor28 Ekim 2020 Çarşamba 09:21
  • Golan Tepeleri’nde 1700 yıllık yazılı taş bulundu27 Ekim 2020 Salı 22:39
  • Üzerinde 7 bin 801 pırlanta bulunan yüzük rekorlar kitabına girdi27 Ekim 2020 Salı 20:02
  • Kahramanmaraş’ta geri dönüşüm deposunda yangın27 Ekim 2020 Salı 19:41
  • Kayseri’de kaçak kuş avına 196 bin lira ceza27 Ekim 2020 Salı 18:39
  • Mevlit Kandili yarın idrak edilecek27 Ekim 2020 Salı 13:20
  • Çatıya çıkan çocuk yürekleri ağza getirdi27 Ekim 2020 Salı 12:55
  • Yaylada 620 gramlık mantar buldu27 Ekim 2020 Salı 12:52
  • Kazada yaralandı kameralara, babasının kızacağını söyledi26 Ekim 2020 Pazartesi 22:50
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti