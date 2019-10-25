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Van Gölü'ndeki flamingoların Afrika göçü başladı

Yaz mevsimi boyunca Van Gölü havzasındaki sulak alanları mesken tutarak doğaseverlere eşsiz görsel şölen sunan flamingolar, havaların soğumasıyla sıcak bölgelere göç ediyor.
Van Gölü'ndeki flamingoların Afrika göçü başladı

Yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapan Van Gölü havzasını yaz mevsimi boyunca mesken tutan flamingoların, havaların soğumasıyla Afrika'ya göçü başladı.

İri gövdeleri, zarif boyunları ve uzun bacaklarıyla Van Gölü'nün maviliklerinde eşsiz görsel şölen sunan flamingolar, bölgede turizmin gelişmesine de katkı sağlıyor.

Van Gölü havzasının en önemli sulak alanlarından olan Erciş ilçesinin Çelebibağı, Kasımbağı ve Gölağzı kıyılarında iki aydan bu yana konaklayan yüzlerce flamingo, yöre halkının yanı sıra kente gelen doğasever ve fotoğraf sanatçıları tarafından ilgiyle izleniyor.

Yaz boyunca zengin biyoçeşitliliğe sahip havzada beslenen, burada yavrularını büyüten flamingolar, kışın başlamasıyla Afrika ülkelerine doğru yolcuğa çıkıyor.

Yüzlerce flamingonun konakladığı Çelebibağı bölgesine gelen fotoğraf sanatçıları da Van Gölü'nün misafirlerini en doğal halleriyle fotoğraf karelerine yansıtabilmek için çaba gösteriyor.

"Van Gölü havzasında dinleniyorlar"

Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özdemir Adızel, 234 kuş türüne ev sahipliği yapan Van Gölü havzasının flamingoların da önemli beslenme alanlarından biri olduğunu söyledi.

Flamingoların göçünün kasım ayı sonuna kadar tamamlanacağını belirten Adızel, şöyle devam etti:

"Flamingolar, Van Gölü havzası için transit bir tür. Bir noktadan başka bir noktaya giderken Van Gölü havzasına gelir. Burada birkaç ay kaldıktan sonra göçe başlar. Bu yıl özellikle Çelebibağı'nda flamingoların sayısının çok arttığını biliyoruz. Van Gölü havzasında birkaç noktada flamingoları gözlemleyebiliyoruz. Çelebibağı bölgesi en önemli konaklama alanlarından biri. İlkbaharın başlamasıyla bu havzaya, sonra da Urmiye ve Hazar Göllerine giden flamingolar, dönüşte de Van Gölü havzasında bir süre dinlendikten sonra Afrika'ya yolculuğa çıkarlar." 

Kaynak: Haber Kaynağı
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