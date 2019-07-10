Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararla, doğal sit alanı kapsamına giren Van Gölü’ndeki Akdamar, Çarpanak ve Adır adalarının “kesin korunacak hassas alan” olarak ilan edilmesi, adalardaki tarihi yapılar ile ekolojik sistemin daha iyi korunmasını sağlayacak. Çarpanak Adası, Ktouts Manastırının yanı sıra, martıların üreme alanları bakımından göldeki önemli adalar arasında yer alıyor.