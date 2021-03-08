Van, Hakkari, Bitlis ve Muş için kar uyarısı yapıldı

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş için kar uyarısı yapıldıDoğu Anadolu'da Van, Hakkari, Bitlis ve Muş için aralıklı kar uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı olacak.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güney ve batı yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette, Van Gölü'nde ise batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek.

Bölgede gün içinde en yüksek sıcaklığın Van'da 6, Hakkari ve Muş'ta 5, Bitlis'te 4 derece olması bekleniyor.

Yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimi dik yamaçlarda çığ riskine, kuvvetli buzlanma ve don olayı ile ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Erzurum'da kar yağışı nedeniyle engelli ve hamile personele 1 gün izin verildi

Erzurum Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Olumsuz hava şartları nedeniyle kamu ve özel kurum kuruluşlardaki engelli ve hamile personeller 08.03.2021 günü 1 gün idari izinli sayılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Kentte dün geceden itibaren etkili olan ve cadde ile sokakları beyaza bürüyen kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu.

Halen etkisini sürdüren yağış nedeniyle kent merkezinde kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı.

Trabzon, Rize ve Artvin'de 106 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Trabzon, Rize ve Artvin'de hava sıcaklıklarının düşmesiyle kar yağışı etkili oldu.

Rize'de dün akşamdan itibaren aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle Çamlıhemşin'de 9, Güneysu'da 4, Hemşin'de 1, İkizdere'de 21 ve Pazar'da 9 olmak üzere toplam 44 köye ulaşım sağlanamıyor.

Trabzon'da yağış sonrasında Çaykara, Şalpazarı, Tonya, Hayrat, Araklı, Sürmene ve Maçka ilçelerinde toplam 57 mahalle yolu kapandı.

Artvin'de hava sıcaklığının düşmesiyle orta ve yüksek rakımlı yerlerde kar yağışı etkili oluyor.

Gece etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Kafkasör mesire alanı ve Atabarı Kayak Merkezi’nin yolu, belediye ekiplerince yeniden açıldı.

Atabarı Kayak merkezinde kar kalınlığı 80 santimetreyi bulurken, Şavşat ilçesinde 5 köy yolu ulaşıma kapandı.