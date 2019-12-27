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Van, Hakkari ve Adıyaman'ın bazı ilçelerinde eğitime kar engeli

Hakkari ve Yüksekova ilçesinde etkili olan yoğun kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Adıyaman'ın Sincik ve Çelikhan ilçelerinde de bazı okullarda eğitime ara verildi
Van, Hakkari ve Adıyaman'ın bazı ilçelerinde eğitime kar engeli

Van'ın Başkale ile Bahçesaray ilçesinde dün başlayan ve bugün de devam eden yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.

Kar kalınlığınan yaklaşık 20 santimetreyi bulduğu Başkale ve Bahçesaray ilçelerinde eğitime bugün ara verildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Başkale ve Bahçesaray ilçelerinde  yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar 1 gün süreyle tatil edildi. Engelli kamu personelleri de idari izinli sayılacak" denildi.

HAKKARİ VE YÜKSEKOVA'DA EĞİTİME KAR ENGELİ

Hakkari Merkez ve Yüksekova ilçesinde de yoğun kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor.

Araçların kara gömüldüğü ve kar kalınlığının 20 santimetreye ulaştığı Hakkari ve Yüksekova'da,  eğitim-öğretime bir gün ara verildi.

Hakkari Valiliği, İl Hıfzı Sıhha Kurulu kararıyla, olumsuz hava koşulları nedeniyle Hakkari merkez ve Yüksekova ilçesinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitim ve öğretime bugün için 1 gün süreyle ara verildiğini açıkladı.

ADIYAMAN'IN İKİ İLÇESİNDE OKULLAR TATİL

Adıyaman'ın Sincik ve Çelikhan ilçelerinde de bazı okullarda eğitime ara verildi.

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