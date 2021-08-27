Van İpekyolu’nda icradan satılık büro

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Van’ın İpekyolu ilçesi Bahçıvan Mahallesi’nde 90 metrekare büro icra yoluyla satılıyor.
Van 1. İcra Dairesi’nce yapılacak satışa konu büronun muhammen bedeli 424 bin 125 TL.
Van İpekyolu'nda icradan satılık büronun birinci satış günü: 30.09.2021 13:30
İkinci Satış Günü ise: 25.10.2021 13:30
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