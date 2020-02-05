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Van, Karlıova, Ağrı ve Ovacık'ta okullar tatil edildi

Yurt genelinde yaşanan olumsuz hava koşulları bazı yerlerde okulların tatil edilmesine neden oldu. Van, Bingöl'ün Karlıova ilçesi, Ağrı ve Tunceli’nin Ovacık ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi.
Van, Karlıova, Ağrı ve Ovacık'ta okullar tatil edildi

Yurdu etkisi altına alan soğuk hava bazı il ve ilçelerde eğitime ara verilmesine neden oldu. Yoğun kar yağışı nedeniyle Van, Bingöl'ün Karlıova ilçesi, Ağrı ve Tunceli’nin Ovacık ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi.

Van'da okullara kar tatili
Van'da akşam saatlerinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kentte ilk ve orta dereceli okullar yarın tatil edildi.
Aynı zamanda engelli ve hamilelerde yarın idari izinli sayılacak. Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde ilk ve orta dereceli okullar 5 Şubat 2020 tarihinde bir gün süreyle tatil edildi. Engelli ve hamiller de idari izinli sayılacak" denildi.

Bingöl Karlıova’da okullar yarın da tatil edildi
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar yağışı nedeniyle tüm okullarda eğitime yarın ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçe ve bağlı köylerde tüm okullar, yarın tatil edildi.

İlçede, bugün de okullar tatil edilmişti.

Ağrı’da okullar yarın tatil
Ağrı’da yoğun kar yağışı ve tipi sebebiyle il merkezi ve ilçelerde eğitime bir gün süre ile ara verildiği bildirildi.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, “Olumsuz hava şartlarından dolayı Ağrı erkeze bağlı köy ve taşımalı eğitim yapılan okullarda eğitim ve öğretime 5 Şubat 2020 Çarşamba günü 1 gün ara verilmesi uygun görülmüştür. İl Merkezindeki okullarımızda eğitim ve öğretime ara verilmemiştir” denildi. Öte yandan Eleşkirt ve Hamur ilçelerinde tüm okullar olmak üzere, Patnos, Tutak ilçelerinde de taşımalı eğitim yapan okullar ve bağlı köylerde eğitim öğretime bir gün süre ile okulların tatil edildiği belirtildi.

Ovacık’ta okullara kar tatili
Tunceli’nin Ovacık ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar yarın tatil edildi.

Tunceli’nin Ovacık ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okulların, 5 Şubat’ta (yarın) tatil edildiği bildirildi. Öte yandan yağışların hafta sonuna kadar ara ara devam etmesi beklendiği aktarıldı.

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