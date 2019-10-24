Van kedileri podyumda boy gösterecek

Beyaz, ipeksi kürkü ve farklı göz renkleriyle Van'ın sembolü haline gelen kediler, İstanbul'da düzenlenecek Uluslararası Mutlu Kediler Yarışması'nda podyuma çıkacak.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi'nce koruma altına alınan Van kedilerinden "Başak" ve "Su", İstanbul'da düzenlenecek Uluslararası Mutlu Kediler Yarışması'nda podyumda boy gösterecek.

Cana yakınlığı, beyaz ve ipeksi kürkü, aslan yürüyüşü, uzun ve kabarık kuyruğu, değişik göz renkleri ve suya düşkünlüğüyle öne çıkan Van kedileri, kentin en önemli canlı kültür mirası olma özelliğini taşıyor.

YYÜ Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezince "Kedi Villası"nda koruma altına alınan kediler, 31 Ekim'de İstanbul'da başlayacak "7. Uluslararası Evcil Hayvan Ürün Malzeme ve Aksesuar Tedarikçileri Fuarı" kapsamında düzenlenecek "Uluslararası Mutlu Kediler Yarışması"nda podyuma çıkacak.

Dünyanın farklı ülkelerinden 250 kedi ırkının katılacağı yarışmaya götürülecek "Başak" ve "Su" isimli kedilerin birinci seçilmesi için görevliler tarafından tüm bakımları özenle yapılıyor. Uzun tüyleri taranan, özel olarak beslenen ve pedikürü yapılan kediler, İstanbul'daki fuarda "en güzel kedi" seçilmek için yarışacak.

"Kentimizin tanıtımı için büyük bir değer"

Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, 2019'un kediler için verimli bir yıl olduğunu söyledi.

Kedi Villası'nda 250 kediyi koruma altına aldıklarını anlatan Kaya, "Van kedisi endemik bir tür olduğu için her özelliğinin araştırılıp kayda geçirilmesi gerekiyor. Bunun için kaliteli araştırmalar yapıyoruz. Son olarak Van kedisinin sağır olmadığını altı yıl süren bir araştırmanın ardından kanıtladık. Van kedisinin düşünülenin aksine sağır olmadığı ortaya çıktı. Bu durum bizim için sevindirici oldu." dedi.

Her yıl merkezdeki tüm kedilerin vücut, tüy yapıları ile yüz ifadelerine kadar tüm performanslarını değerlendirdiklerini ifade eden Kaya, Van kedilerinin bölgenin en önemli kültürel varlıklarından biri olduğunu, kente gelen tüm ziyaretçilerin "Kedi Villası"nı ziyaret ettiğini aktardı.

Hafta içi günde 500, hafta sonu da ortalama 1000 kişiyi ağırladıklarını aktaran Kaya, kentin tanıtımına büyük katkı sunan kedilere gösterilen ilgiden memnun olduklarını belirtti.

"En iyi ve en uyumlu iki kedimizi seçtik"

Kaya, uluslararası güzellik yarışmasına katılacak olmanın heyecanını yaşadıklarını dile getirerek şunları kaydetti:

"Bizim için dünyanın en güzel kedisi Van kedisidir ama uluslararası anlamda da böyle bir faaliyetin içerisinde bulunmak ve kentin tanıtımını yapmak istiyoruz. İki kedimizle bu yarışmaya katılacağız. İnşallah iyi sonuçla geliriz. Yarışmaya dünyanın farklı ülkelerinden 250 kedinin katılması bekleniyor. Dolayısıyla uluslararası anlamda çok önemli bir yarışma. Bunun için en iyi ve en uyumlu iki kedimizi seçtik. Bunlar kardeşler. Bu kedilerimizin tüy bakımları, beslenmeleri ve diğer ihtiyaçlarını özenle yapıyoruz. Bu uluslararası yarışmada dereceyle dönersek kentin tanıtımına önemli bir katkı sağlayacak. Bunun için de başarılı olacağımıza inanıyoruz."