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Van kedilerine 2 ayda 30 bin ziyaretçi 

Van'ın bir gözü mavi diğeri kehribar rengi olan dünyaca ünlü Van kedilerinin koruma altıda olduğu ‘Van Kedi Villası’nda ziyaretçi sayısı, normalleşme süreciyle arttı. Hazirandan bu yana 'Van Kedi Villası’nı 30 bin kişi ziyaret etti.
Van kedilerine 2 ayda 30 bin ziyaretçi 

Farklı göz renkleri ve bembeyaz tüyleriyle ünü ülke sınırlarını aşan Van kedilerine, koruma altında oldukları mekanda özenle bakılıyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında bir süre kapalı olan 'Van Kedisi Villası', 1 Haziran'da normalleşme sürecine girilmesiyle yeniden ziyarete açıldı. Türkiye'nin birçok kentinden Van'a gelenler, ziyaretçisi eksik olmayan 'Van Kedi Villası’nı görmeden dönmüyor. Hazirandan bu yana 'Van Kedi Villası’nı 30 bin kişi ziyaret etti. Özellikle çocukların yoğun ilgi gösterdiği merkezde ziyaretçiler, pandemi tedbirleri kapsamında kedileri görüp, fotoğraf çektiriyor.

Merkezde Van kedilerinden sorumlu olan Mehmet Bayır, ziyaretçilerin Van kedilerini özlediklerini belirterek, “Normalleşme süreciyle ziyaretçi sayımızda artış oldu. Van’a gelen yerli ve yabancı misafirlerimiz, uğramadan gitmiyorlar. Merkezimizde pandemi kuralları devam ediyor. O yüzden insanlarda bir burukluk oluyor. Kedileri alıp sevemiyorlar. Umarım bu süreç en yakın zamanda biter ve insanlar geldiği zaman kedileri eskisi gibi elleriyle besleyip sevebilirler" diye konuştu. 

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İstanbul'dan ziyarete geldiğini söyleyen Elanur Demirci, “Van'a gelmişken Van kedilerini görelim dedik. Çok tatlılar, internetten göründüğü gibi değil daha da güzeller. Kedilerin ayrı ayrı doğum odaları, oyun alanları gibi birçok imkanları var. Mutlaka ziyaret edilmesi gereken bir yer” dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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