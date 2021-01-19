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Van kent merkezinde 150 kişilik ekiple karla mücadele çalışması

VAN'da kardan dolayı kapanan 403 yerleşim yeri ile ulaşımın sağlanabilmesi için çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. İpekyolu Belediyesi, kent merkezindeki cadde ve sokakların kapanamaması için de 80 araç ve 150 personelle kar temizleme çalışması başlattı.
Van kent merkezinde 150 kişilik ekiple karla mücadele çalışması

Van ve ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 403 yerleşim yerinin ulaşıma açılması için Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, hummalı bir çalışma yürütürken, İpekyolu belediyesi ekipleri de, kent merkezindeki cadde ve sokakların kapanmaması için 80 araç ve 150 kişilik ekiple, karla mücadele çalışması başlattı. İş makineleri caddelerde küreme yaparken, temizlik işçileri de ana yollardaki kaldırımlarda kar temizliği yaptı.

İpekyolu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Garaj Amiri Erdal Ercan, belediye olarak karla mücadele çalışmasına hazır olduklarını belirterek, "Karla mücadele çalışması için 28 adet kepçe, 14 loder, 36 kamyon, 3 tuzlama ve küreme aracıyla kışa hazırız. Mücadele programımızı gece ve gündüz çalışması diye iki bölüme ayırdık. Gündüzleri sokak aralarında çalışma yaparken, geceleri de trafiğin yoğun olmadığı zamanlarda çalışmalarımızı ana arterlerde ve çarşı merkezinde yapıyoruz. Bu çalışmalarımıza 150 saha personeli de etkin olarak destek veriyor. Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ile birlikte karla mücadele ekibimiz, yolların kapanmaması ve vatandaşlarımızın güne başlarken mağdur olmamaları için temizlik çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor" dedi.

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