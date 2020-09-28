  • BIST 1.125
  • Altın 462,579
  • Dolar 7,7200
  • Euro 8,9762
  • Ankara 20 °C
  • İstanbul 19 °C
  • İzmir 22 °C
  • Konya 20 °C
»

Van merkezli 2 ilde 'siber dolandırıcılık' operasyonu: 4 gözaltı

Van merkezli 2 ilde gerçekleştirilen "siber dolandırıcılık" operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı. Zanlıların akademik unvana sahip kişileri, "oltalama" yöntemiyle makalelerinin yayımlanması vaadiyle dolandırdıkları öne sürüldü.
Van merkezli 2 ilde 'siber dolandırıcılık' operasyonu: 4 gözaltı

Van merkezli 2 ilde gerçekleştirilen "siber dolandırıcılık" operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gelen ihbarlar üzerine Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 2 aylık bir çalışma başlattı.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir suç örgütünce uluslararası alanda bilimsel içerikli yayın yapan internet sitelerinin kaynak kodları kopyalanarak "oltalama" yöntemiyle sahte web siteleri oluşturup, bu siteler aracılığıyla ülkede ve yurt dışında yaşayan genellikle akademik unvana sahip kişilerden makalelerinin yayımlanması vaadiyle para talep edilerek dolandırıcılık yapıldığını belirledi.

Söz konusu soruşturma kapsamında, 50 kişiden para alarak dolandırıcılık yapan Van'da 3 ve Hakkari'de 1 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyonda, İran uyruklu Y.E, K.A, M.G. ve H.A. gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 3 bin 350 dolar, çeşitli ülke konsoloslukları ve konsolosluk çalışanları adına düzenlenmiş sahte kaşeler, sahte bandroller, sahte mühürler, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Dijital malzemelerde yapılan incelemelerde, şu ana kadar şebekenin mevcut yöntemle 50 kişiyi 1 milyon lira dolandırdığı tespit edildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bu balık hem zehirli hem lezzetli28 Eylül 2020 Pazartesi 09:17
  • Bergama'da başlayıp İvrindi'ye sıçrayan yangında 100 hektar orman küle döndü28 Eylül 2020 Pazartesi 09:15
  • Türkiye ve dünya gündemi28 Eylül 2020 Pazartesi 09:12
  • Ege Denizi'nde 4,6 büyüklüğünde deprem28 Eylül 2020 Pazartesi 09:11
  • RTÜK: 7/24 devam eden yayınları takip eden RTÜK görevinin başındadır28 Eylül 2020 Pazartesi 09:09
  • İletişim Başkanı Altun: Türkiye ve Azerbaycan iki devlet, bir millettir. Bunun gereğini yaparız28 Eylül 2020 Pazartesi 09:08
  • Türkiye Barolar Birliği Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısını kınadı28 Eylül 2020 Pazartesi 09:07
  • Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Sahada ve masada can Azerbaycan’ın yanındayız28 Eylül 2020 Pazartesi 09:05
  • Bakan Selçuk: Sosyal Koruma Kalkanı kapsamındaki destekler 35 milyar liraya yaklaştı28 Eylül 2020 Pazartesi 09:04
  • Azerbaycan'da 'savaş hali' ilan edildi28 Eylül 2020 Pazartesi 09:03
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti